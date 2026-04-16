"Nem lehet tüdőrákom, hiszen soha nem dohányoztam!" Pár évet jósoltak az anyának, hat évvel később eltűnt a daganat

Egy háromgyermekes édesanya története sokkolta az orvosokat: Leah Phillipsnél 43 évesen negyedik stádiumú tüdőrákot diagnosztizáltak, annak ellenére, hogy soha életében nem dohányzott, egészséges életmódot folytatott és rendszeresen járt szűrővizsgálatokra. De a daganat így sem tudta legyőzni.

A daganat sokkolta az anyát.

Harc a daganattal

A kentuckyi nő elmondása szerint minden egy száraz köhögéssel kezdődött 2019 augusztusában. Az orvosok eleinte megfázásra, allergiára vagy akár szorongásra gyanakodtak, és szteroid kezelést írtak fel neki. A tünetek azonban nem múltak, sőt, hónapokon át fennálltak, miközben újabb és újabb félrediagnosztizálások történtek.

Phillips később már úgy érezte, mintha „egy elefánt ülne a mellkasán” és végül maga vetette fel, hogy akár tüdőgyulladása is lehet. Egy mellkasröntgen valóban kimutatta a fertőzést, azonban állapota tovább romlott: véres köhögés jelentkezett, és antibiotikumokra nem reagáló tüdőgyulladás miatt kórházba került.

Decemberre jelentős, közel 8 kilós fogyást tapasztalt, ekkor egy CT-vizsgálatra küldték. Az eredmények súlyos aggodalomra adtak okot: a gerincén olyan elváltozásokat találtak, amelyek áttétes daganatra utaltak. A csontbiopszia végül megerősítette a diagnózist: negyedik stádiumú, nem kissejtes tüdőrákja van. A diagnózis sokkoló volt számára.

Azt hittem, rossz emberhez jött be az orvos. Nem lehet tüdőrákom, hiszen soha nem dohányoztam!

– emlékezett vissza. Az orvosok ekkor azt mondták neki, mindössze 6-12 hónapja lehet hátra.

A további vizsgálatok során kiderült, hogy a daganat kialakulásáért egy úgynevezett EGFR génmutáció felelős, amely akkor is lehetővé teszi a rák növekedését, ha az érintett soha nem dohányzott. Ezután célzott terápiát kapott: egy tirozin-kináz gátló gyógyszert, amely a daganatos sejtek növekedését segítő jelátviteli folyamatokat blokkolja. Emellett sztereotaxiás sugárkezelésen is átesett, amely nagy pontossággal célozza a tumorokat, majd 2024 őszén műtéttel eltávolították a tüdejének azt a lebenyét, ahol az elsődleges daganat volt.