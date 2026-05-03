Hihetetlen: Pedikűr miatt került életveszélybe egy nő

Egy ausztrál nő arról beszélt, hogy majdnem elvesztette a lábujját, miután súlyos fertőzés alakult ki nála egy pedikűrös kezelést követően. Az ABC-nek mondta el a nő a történetét, amely majdnem az életébe került.

Kyla Willcox fájdalmat érzett a lábujjában, amely olyan mértékű volt, hogy alig tudott járni. Ez mindössze két nappal azután történt, hogy pedikűrözést vett igénybe egy perthy műköröm szalonban. Felidézte, hogy a kezelés során egy kozmetikus erőteljesen letörölte a nagylábujja alatti bőrkeményedést egy habkővel. Bár akkor nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, elmondása szerint észrevette, hogy valami nincsen rendben.

Volt egy nagy zúzódás, ahol reszelte, szóval én csak rajta tartottam a szemem

- idézi nő szavait a People.

Tünetei azonban rosszabbodtak, saját bevallása szerint az éjszaka közepén arra ébredt, hogy dermesztő hideg van és remeg. Ezen felül izzadt és nagyon rosszul érezte magát, így végül kórházba ment.

Tudtam, hogy valami baj van a lábujjammal, mert nagyon piros volt, és alatta kezdett feketévé válni

- árulta el Kyla.

A kórházban aggasztó híreket közöltek vele. Elmondták neki, hogy szepszis kezd kialakulni nála és nagyon szerencsés, hogy most érkezett meg és nem később. Leszívták a gennyet a lábujjából, majd közölték vele, hogy ha ez a csontban van, akkor amputálni kell. A Mayo Klinika szerint a szepszis egy olyan tünet, amikor a szervezet nem reagál jól egy fertőzésre.

Kyla éppen időben érkezett a kórházba, még azelőtt el tudták látni, hogy a szepszis súlyosbodott volna. „Határozottan úgy gondolják, hogy a pedikűr okozta.”

Az orvosok és mások is azt mondták neki, hogy valójában nem sterilizálnak az ilyen szalonokban mindent egyenként. Kyla antibiotikumot kapott kezelésképp, vérrög alakult ki nála.

A nyugat-ausztráliai önkormányzathoz panaszt nyújtott be Kyla, aki most történetét megosztja másokkal is, hogy legyenek körültekintőek, hiszen ő is azt hitte, hogy természetes módon mindent sterilizálnak egy ilyen szalonban, de nagyot tévedett.