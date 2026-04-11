Szívszorító: egymás karjaiban halt meg a házaspár, miután autójukba szorultak

Tragédiával végződött a fiatal házaspár hazamenetele egy átmulatott éjszaka után, így sosem térhettek haza a két éves és kilenc hónapos gyermekeikhez. A 28 éves Mariano Robles és a 32 éves Solana Albornoz éppen egy esküvőn vettek részt a SMATA komplexumban, Tafí Viejo városában, amikor megtörtént a baj. A párost utoljára boldogan táncolva látták barátaikkal, majd április 5-én kora reggel, mégis rossz időjárási viszonyok között hagyták el a helyszínt.

A fiatal házaspár a pusztító viharban vesztette életét, két gyermeket hagytak hátra / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A házaspár elindult a helyszínről a vihar ellenére

A fiatal házaspár kora reggel indult el az esküvő helyszínéről, de előtte üzentek a dadusnak, hogy megvárják míg az eső eláll. Ez volt az utolsó üzenet tőlük azon a napon. A pár hajnali 1 óra körül indult el április 5-én, de másnap reggelre sem értek haza, ami miatt aggódó rokonok és az esküvő vendégei riasztásokat tettek közzé a közösségi médiában.

Mariano testvére vasárnap reggel bejelentést tett a rendőrségen, és keresés indult. Néhány órával később a mentőalakulatok kiemelték a roncsot, és Mariano és Solana élettelen testét egymást átölelve találták meg benne. A nyomozás során kiderült, hogy fehér Nissan Versájukat egy villámáradás egy öntözőcsatornába sodorta. A víztömeg ereje felborította a járművet, miközben a pár bent rekedt, és az autót fejjel lefelé találták meg az árokban.

Mariano köztisztviselőként dolgozott a Tucumán-i kormányzati palotában, míg felesége az állami tulajdonú Caja Popular de Ahorros takarékpénztárnál dolgozott.

Két kisgyermekük maradt utánuk. Családjuk és barátaik elmondták, hogy teljes mértékben a gyermekeiknek szentelték életüket, és ritkán töltöttek tőlük külön napokat - írja a The Mirror.

A dada, aki azon az estén vigyázott a kicsikre, az Infobae-nak így nyilatkozott.

Este 10-re már otthon kellett volna lenniük. Soha nem maradnak távol éjszakára, soha. Nagyon gondosan vigyáznak a gyermekeikre

- mesélte a dadus.