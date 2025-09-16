Óriási bejelentés érkezett: leleteket tudtak felhozni a Titanic testvérhajójáról

Első alkalommal hoztak felszínre görög régészek leleteket a Titanic testvérhajója, a több mint száz éve elsüllyedt Britannic fedélzetéről – közölte hétfőn az athéni kulturális minisztérium – a Magyar Nemzet szerint. – Az első világháborúban elsüllyedt, kórházzá átalakított luxushajó roncsa a görögországi Kéa szigetének partjai előtt található, több mint 120 méteres mélységben.
A kulturális tárca beszámolója szerint egy kutatóprojektben május 6. és 13. között több tárgyat hoztak felszínre, amelyek közül a legjelentősebbek a hajóharang, a baloldali helyzetjelző lámpa, ezüstözött tálcák és néhány személyes használati tárgy.
A Britannic 1916. november 16-án süllyedt el, miután aknára futott útban az akkori szövetséges hatalmak Limnosz szigetén kialakított tábori kórházába. A hajó néhány óra alatt merült hullámsírba. A fedélzetén lévő 1065 emberből harmincan vesztették életüket.
