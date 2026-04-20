„A futballista férjem egy éve meghalt – most a gyermekével vagyok terhes”

Rochdale középpályásának, Joe Thompsonnak az özvegye pénteken tartja férje halálának első évfordulóját, ám ezen a napon egy csodálatos hír is érte, ugyanis 26 hetes terhes a gyermekével, miután lefagyasztott embrióval végzett mesterséges megtermékenyítésen esett át.
A 36 éves Chantelle Thompson biztos abban, hogy fiút vár, mivel Joe halála előtt látomása volt arról, hogy ő egy csecsemőt tart a karjában. A „látomásról” így nyilatkozott:
Hat hónappal Joe halála előtt látta, ahogy a kertünkben egy kisfiút dobálok a levegőbe. Azt mondta: „Chan, láttam. Fiú volt”. 2021-ben már elvesztettünk egy kisfiút, majd utána megszületett a lányunk, Athena. Azt mondta: »Láttam őt – itt van. Nincs mitől tartani. Itt lesz. Megadta a nevét.«
Joe, aki 36 évesen halt meg Hodgkin-limfómában – egyfajta vérrákban –, Chantelle tinédzserkori szerelme volt. 2016-ban házasodtak össze, abban a reményben, hogy „tele lesz a ház” gyerekekkel. 2013-ban és 2017-ben is rákot diagnosztizáltak nála, kétszer felépült, majd 2024 áprilisában visszatért a betegség, és átterjedt a tüdejére. Chantelle, az influencer és szépségápolási márka alapítója, aki most 12 éves Lula és 3 éves Athena nevű gyermekeiket neveli édesanyja segítségével, aki beköltözött a felújított manchesteri parasztházukba, így meséli: „Amikor Joe még itt volt, mindig arról beszéltünk, hogy több gyermeket szeretnénk. Ha nem lett volna Joe rákdiagnózisa, valószínűleg tele lenne a házunk velük. De Joe második diagnózisa után nehéz időszakon mentünk keresztül. Ő őssejt-átültetésen esett át, és az orvosok azt mondták, hogy természetes úton nem lehetek terhes. Neki gyakorlatilag nem volt spermája. Így 2018-ban kezdtük meg az IVF-kezelést (lombikbébiprogram).”
Az ő döntésük volt, hogy megpróbálják az IVF-et, ami azt jelentette, hogy Chantelle teherbe eshetett a gyermekével a férfi halála után. A Think Deepa podcastban így nyilatkozott: „Emlékszem, évekkel ezelőtt az IVF-klinikán voltam, és azt mondták, hogy beszélnünk kell erről, tudod..., ha valamelyikőtök meghal, hátrahagyják a fel nem használt spermiumokat és az összes petesejtet.”
„Akkoriban csak nevettem: »Használhatom a spermáidat, te meg az én petesejtjeimet.« Aláírtuk a szerződést. És tudtam, hogy mindenképpen szeretnék még gyereket. Ez csak úgy benne volt a fejemben. Azt gondoltam, hogy mikor jött el ennek a megfelelő ideje? És ez egyszerűen helyesnek tűnt. Azt gondoltam, hogy ha meg kell történnie, akkor meg fog történni. És meg is történt. Azonnal tudtam. Amikor elmentem az IVF klinikára, amikor beültették az embriót, azonnal tudtam” - mesélte.
Amikor a pár először próbálkozott lombikbébivel, három évbe telt, mire teherbe estek – csakhogy egy héttel a szülés várható időpontja előtt elveszítették gyermeküket, Dre-t. Aztán csodával határos módon természetes úton estek teherbe, Athenával. Chantelle „őrültségnek” nevezve ezt folytatja: „Megvizsgálták Joe spermáit, és olyan volt, mintha azt mondták volna: »Repülsz – több van benne, mint egy átlagos férfi.« Neki [Athenának] egyszerűen itt kellett lennie.”
Tehát a baba, amit most hord a szíve alatt, a második csodás terhessége. És bár hivatalosan nem ismert a neme, Chantelle, aki azt mondja, hogy Joe-val mindketten „spirituális” kapcsolatban álltak egymással, biztos benne, hogy férje látomása azt jelenti, hogy fiú lesz. Azt mondja: „Tudjuk, hogy fiú, mert Joe elmondta nekünk” - idézi a nő szavait a Mirror.
