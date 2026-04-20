„A futballista férjem egy éve meghalt – most a gyermekével vagyok terhes”

Rochdale középpályásának, Joe Thompsonnak az özvegye pénteken tartja férje halálának első évfordulóját, ám ezen a napon egy csodálatos hír is érte, ugyanis 26 hetes terhes a gyermekével, miután lefagyasztott embrióval végzett mesterséges megtermékenyítésen esett át.

Egy éve halt meg a férje - most a gyermekével terhes a nő

A 36 éves Chantelle Thompson biztos abban, hogy fiút vár, mivel Joe halála előtt látomása volt arról, hogy ő egy csecsemőt tart a karjában. A „látomásról” így nyilatkozott:

Hat hónappal Joe halála előtt látta, ahogy a kertünkben egy kisfiút dobálok a levegőbe. Azt mondta: „Chan, láttam. Fiú volt”. 2021-ben már elvesztettünk egy kisfiút, majd utána megszületett a lányunk, Athena. Azt mondta: »Láttam őt – itt van. Nincs mitől tartani. Itt lesz. Megadta a nevét.«

Joe, aki 36 évesen halt meg Hodgkin-limfómában – egyfajta vérrákban –, Chantelle tinédzserkori szerelme volt. 2016-ban házasodtak össze, abban a reményben, hogy „tele lesz a ház” gyerekekkel. 2013-ban és 2017-ben is rákot diagnosztizáltak nála, kétszer felépült, majd 2024 áprilisában visszatért a betegség, és átterjedt a tüdejére. Chantelle, az influencer és szépségápolási márka alapítója, aki most 12 éves Lula és 3 éves Athena nevű gyermekeiket neveli édesanyja segítségével, aki beköltözött a felújított manchesteri parasztházukba, így meséli: „Amikor Joe még itt volt, mindig arról beszéltünk, hogy több gyermeket szeretnénk. Ha nem lett volna Joe rákdiagnózisa, valószínűleg tele lenne a házunk velük. De Joe második diagnózisa után nehéz időszakon mentünk keresztül. Ő őssejt-átültetésen esett át, és az orvosok azt mondták, hogy természetes úton nem lehetek terhes. Neki gyakorlatilag nem volt spermája. Így 2018-ban kezdtük meg az IVF-kezelést (lombikbébiprogram).”

Az ő döntésük volt, hogy megpróbálják az IVF-et, ami azt jelentette, hogy Chantelle teherbe eshetett a gyermekével a férfi halála után. A Think Deepa podcastban így nyilatkozott: „Emlékszem, évekkel ezelőtt az IVF-klinikán voltam, és azt mondták, hogy beszélnünk kell erről, tudod..., ha valamelyikőtök meghal, hátrahagyják a fel nem használt spermiumokat és az összes petesejtet.”