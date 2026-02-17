„A lányomat azért küldték, hogy megmentse az életemet” - terhesen derült ki az anyáról, hogy rákos

Egy leendő anyuka akkor fedezte fel, hogy rákos megbetegedésben szenved, miután vőlegénye nem volt hajlandó figyelmen kívül hagyni a tüneteket. Sokkolta, hogy terhesen lett rákos.
A 28 éves Paige Lloydnak Tonge Moorból már az utolsó heteket kellett volna visszaszámolni, hogy találkozhasson kislányával. Ehelyett nyolc hónapos terhesen sürgősségi vizsgálatokon és biopsziákon esett át, miután az orvosok felfedezték, hogy egy daganat nyomja a szívét.
Paige hat éve van együtt vőlegényével, a 33 éves Richard Mates-szel, és a pár körülbelül négy évvel ezelőtt kezdte meg lombikbébiprogramját. „2024-ben vetélésünk volt, ezért 2025-ben újra próbálkoztunk” – mondta.
A harmadik trimeszterben Paige hirtelen légszomjjal kezdett küzdeni. Emellett szokatlan fájdalmat érzett, ami a szívétől a válla hegyéig húzódott, és tudta, hogy valami nincs rendben. Mivel lombikbébi terhességről volt szó, Paige továbbra is szakorvosi felügyelet alatt állt. Ezért a 32. hetes ultrahangvizsgálaton Richard beszámolt a szakorvosnak a tüneteiről. A szakorvos azonnal a Wigan Kórház sürgősségi osztályára küldte Paige-et, ahol vérvizsgálatokat végeztek rajta, és szívvizsgálattal is ellenőrizték az állapotát.
Paige először azt mondta, hogy vérhígítókat írtak fel neki, miután a D-dimer (egy fehérje, amelyet a szervezet a vérrög feloldódása során termel) teszt pontatlan eredményt mutatott, amelyet az orvosok a terhességéhez kötöttek. Richard azonban nem volt teljesen meggyőzve, és aggasztó kutatásokat olvasott a vérhígítók és az IVF-terhességek összeegyeztethetőségéről. Kért egy második véleményt is, Paige-en ezután CT-vizsgálatot végeztek, és 19 órát töltött kórházban.
„Azt mondták nekem, hogy találtak egy daganatot” – mondta Paige. „Ha Richard nem lett volna, vérhígítókkal mentem volna haza egy feltételezett vérrögképződés miatt a szívemben vagy a tüdőmben.”
Paige azt mondta, hogy a vizsgálatot követő órákon belül „sűrűn és gyorsan” elkezdtek özönleni a kórházi időpontok. „November 17-én biopszián estem át, jó néhány echokardiográfiát és további vérvizsgálatokat is végeztek” – mondta Paige, akit szív- és tüdőspecialistához is utaltak.
November 21-én Paige-nél B3-as típusú thymoma rákot diagnosztizáltak, egy olyan állapotot, amely csak minden millió embernél fordul elő. Egy olyan időszakban, amelyet a gyermeke születésére való felkészüléssel kellett volna töltenie, az élete kész káosz lett. Még azt is mondták neki, hogy lehet, hogy még ugyanazon a héten meg kell szülnie a babáját, több mint egy hónappal a karácsonyi szülési határidő előtt.
Paige december 3-án, a 37. terhességi héten adott életet Riven-Leigh nevű egészséges kislányának a Wythenshawe Kórházban, aki 3,7 kg-os volt.
„Sokat kivett belőlem, amikor kiderült, hogy rákos vagyok” – mondta. „Természetes szülést szerettem volna, de ehelyett sürgősségi császármetszésre volt szükségem. Azonban, amint megszületett, engedélyezték, hogy zenét hallgathassak a szobában, képeket nézhessek, Richard legyen mellettem, és bőrkontaktust élhessek át vele. A kapott ellátás abszolút fenomenális volt, semmi kivetnivalóm nem volt benne.”
Paige lányát „felülről küldött csodaként” jellemezte, és elmagyarázta, hogy ahogy a baba nőtt, mindent felfelé nyomott, aminek következtében a daganat nyomást gyakorolt a szívére, és légszomjhoz vezetett. Mivel a rák olyan ritka, Paige azt mondta, hogy „általában véletlenül fedezik fel”, ami azt jelenti, hogy előfordulhatott volna az is, hogy a babája nélkül nem fedezték volna fel időben.
„A lányomat azért küldték, hogy megmentse az életemet” – mondta Paige. Azt mondták neki, hogy a szülés után hat héten belül, miután felépült a császármetszésből, meg kell kezdenie a kemoterápiát.
„Mivel a daganat a szívem fő erei köré tekeredik, és behatol a szegycsontomba, először össze kell zsugorodnia, mielőtt operálhatnának” – mondta. „Jelenleg csak lépésről lépésre haladunk, de célba érünk.”
