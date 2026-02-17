„A lányomat azért küldték, hogy megmentse az életemet” - terhesen derült ki az anyáról, hogy rákos

Egy leendő anyuka akkor fedezte fel, hogy rákos megbetegedésben szenved, miután vőlegénye nem volt hajlandó figyelmen kívül hagyni a tüneteket. Sokkolta, hogy terhesen lett rákos.

Terhesen lett rákos a kismama

A 28 éves Paige Lloydnak Tonge Moorból már az utolsó heteket kellett volna visszaszámolni, hogy találkozhasson kislányával. Ehelyett nyolc hónapos terhesen sürgősségi vizsgálatokon és biopsziákon esett át, miután az orvosok felfedezték, hogy egy daganat nyomja a szívét.

Paige hat éve van együtt vőlegényével, a 33 éves Richard Mates-szel, és a pár körülbelül négy évvel ezelőtt kezdte meg lombikbébiprogramját. „2024-ben vetélésünk volt, ezért 2025-ben újra próbálkoztunk” – mondta.

A harmadik trimeszterben Paige hirtelen légszomjjal kezdett küzdeni. Emellett szokatlan fájdalmat érzett, ami a szívétől a válla hegyéig húzódott, és tudta, hogy valami nincs rendben. Mivel lombikbébi terhességről volt szó, Paige továbbra is szakorvosi felügyelet alatt állt. Ezért a 32. hetes ultrahangvizsgálaton Richard beszámolt a szakorvosnak a tüneteiről. A szakorvos azonnal a Wigan Kórház sürgősségi osztályára küldte Paige-et, ahol vérvizsgálatokat végeztek rajta, és szívvizsgálattal is ellenőrizték az állapotát.

Paige először azt mondta, hogy vérhígítókat írtak fel neki, miután a D-dimer (egy fehérje, amelyet a szervezet a vérrög feloldódása során termel) teszt pontatlan eredményt mutatott, amelyet az orvosok a terhességéhez kötöttek. Richard azonban nem volt teljesen meggyőzve, és aggasztó kutatásokat olvasott a vérhígítók és az IVF-terhességek összeegyeztethetőségéről. Kért egy második véleményt is, Paige-en ezután CT-vizsgálatot végeztek, és 19 órát töltött kórházban.

„Azt mondták nekem, hogy találtak egy daganatot” – mondta Paige. „Ha Richard nem lett volna, vérhígítókkal mentem volna haza egy feltételezett vérrögképződés miatt a szívemben vagy a tüdőmben.”

Paige azt mondta, hogy a vizsgálatot követő órákon belül „sűrűn és gyorsan” elkezdtek özönleni a kórházi időpontok. „November 17-én biopszián estem át, jó néhány echokardiográfiát és további vérvizsgálatokat is végeztek” – mondta Paige, akit szív- és tüdőspecialistához is utaltak.