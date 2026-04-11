Szülés után elvesztette látását, félt, hogy sosem láthatja gyermekét

Egy újdonsült anyuka a szülés után elvesztette a látását, így nem pillanthatta meg újszülött gyermekét. Jessica Kent-Hazledine a legrosszabbtól tartott, amikor tavaly áprilisban romlani kezdett a látása.

Szülés után romlott a látása, félt sosem láthatja újra gyermekét

A 33 éves cornwalli fogorvosnő két héttel fia születése után arra ébredt, hogy nem lát a bal szemével, de kezdetben azt hitte a kimerültség okozza problémáját. Hamarosan a jobb szemére sem látott és bepánikolt, hogy sosem láthatja újra gyermekét.

Friss anyuka voltam és nem aludtam sokat. De arra gondoltam, hogy talán ki kellene vizsgáltatnom, és a következő dolog, amire emlékszem, az az volt, hogy sürgős MRI-vizsgálatra és vérvételre megyek. Nagyon ijesztő volt az egész, a legrosszabbra gondoltam

- idézi az anyuka szavait a Mirror.

„Két hete lettem anya, és azzal a kilátással kellett szembenéznem, hogy talán soha nem láthatom a fiamat, szörnyű volt.”

Miután más kezeléseket is kipróbáltak, végül plazmacserével próbálkoztak az orvosok, amit az NHS Blood and Transplant által működtetett új szolgáltatás végzett a délnyugat-angliai régióban.

Ez egy olyan eljárás, mely során a beteg plazmáját, kinyerik a véráramból, majd donorplazmával helyettesítik. Ez megakadályozta, hogy az anyuka vérében lévő antitestek megtámadják és károsítsák a szemében az idegrostok körüli védőréteget.

Jessica a kezelést nagyon egyszerűnek nevezte. Öt ízületcserén esett át, a Royal Cornwall Kórházban, a harmadik alkalommal javulást tapasztalt. Jessica Kent-Hazeldine már sokkal jobban lát a jobb szemével, de a bal szeménél még tapasztal homályos területeket.

Ennek ellenére már önálló életet képes élni és tud gondoskodni a fiáról, amelyre azt hitte sosem lesz képes. A plazmacserét az NHSBT terápiás aferézis szolgálata (TAS) végezte, amely négy kórházzal működik együtt a régióban.

Jesisca hálás, azoknak az embereknek, akik plazmát adtak és ezzel lehetővé tették gyógyulását. Hozzátette, hogy szerinte ők nem is tudják mennyire sokat jelentett ez neki.