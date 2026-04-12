„Az orvosok már lemondtak róla, de a Jóisten velünk maradt” – könnyek között mesélt a 3 hónapos, szívbeteg Józsika édesanyja a legújabb csodáról

Vannak pillanatok, amikor a tudomány tehetetlenül széttárja a karját. A szívbeteg Józsika születésekor az orvosok őszinték voltak a szülőkkel: a pici szív és a törékeny szervezet számára szinte semmi reményt nem láttak.
Azt mondták, mondjunk le róla, de ez maga a csoda, ami történik. A Jóisten velünk van, nem hagyta el a kisfiamat
– mondja Anita, az édesanya, miközben az arcán végigcsordulnak a könnyek. Ez a mondat nem csupán egy szülői vágyálom, hanem a puszta valóság: a kisfiú három hónapja minden nap bebizonyítja, hogy élni akar.
A család két hete térhetett haza a kórházból, és azóta minden perc ajándék. De ez a nyugalom törékeny, mint a kristály. Az édesanya hangja elcsuklik, amikor azokról beszél, akik a legnehezebb órákban melléjük álltak.
Nagyon hálásak vagyunk Dudás Ildikónak, aki úgy fogja a kezünket, mintha a saját családtagja lennénk. És az a sok ember... az a rengeteg idegen, akik segíteni siettek... nélkülük egyszerűen nem tudnánk boldogulni
– zokogott Anita. Ez az összefogás nemcsak pénzt, hanem hitet is ad a családnak abban, hogy nincsenek egyedül a világ ellen.
A dombrádi házban most minden a holnapról szól. A két hétnyi viszonylagos nyugalom után újra a vizsgálatoké a főszerep. Holnap Nyíregyházára utaznak, ahol szívultrahang és EKG méri majd meg Józsika erejét. A feszültség tapintható: minden dobbanás, minden görbe az életet jelentheti.
A legnehezebb út azonban még hátravan: 30-án Budapestre kell utazniuk a nagy kontrollra. Az édesanya szinte remegve gondol az útra, hiszen minden elindulás, minden idegen környezet veszélyt jelent a lázgörcsre hajlamos, szívbeteg kisfiúra.
Bár a szeretet végtelen, a család anyagi lehetőségei a végéhez értek. A speciális tápszerek, amelyek Józsika fejlődését szolgálják, és a létfontosságú gyógyszerek ára olyan teher, ami alatt bármelyik család összeroppanna.
Minden egyes doboz tápszerért hálás vagyok, mert tudom, hogy ez tartja őt életben
– mondja Anita, miközben próbálja elfojtani a zokogását. A segítség most valóban életet menthet. Józsika egy apró hős, aki visszatért a halál küszöbéről, de ahhoz, hogy ott is maradhasson a biztonságban, továbbra is szüksége van a segítő kezekre.
Ha segíteni szeretnél Józsikának, akkor ITT tudod az alapítvánnyal felvenni a kapcsolatot!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.