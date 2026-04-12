Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Az orvosok már lemondtak róla, de a Jóisten velünk maradt” – könnyek között mesélt a 3 hónapos, szívbeteg Józsika édesanyja a legújabb csodáról

szívbeteg
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 20:00
segítségremény
Van az a pont, amikor a szavak elakadnak, és csak a könnyek beszélnek. A dombrádi Lakatos család otthonában most a hála és a rettegés váltakozik, de egy valami biztos: a 3 hónapos szívbeteg Józsika, akinek születésekor az orvosok nem jósoltak jövőt, ma is harcol. Az édesanya a könnyeivel küszködve mesélt a Borsnak az elmúlt két hét feszült pillanatairól és a rájuk váró sorsfordító vizsgálatokról.

Vannak pillanatok, amikor a tudomány tehetetlenül széttárja a karját. A szívbeteg Józsika születésekor az orvosok őszinték voltak a szülőkkel: a pici szív és a törékeny szervezet számára szinte semmi reményt nem láttak. 

szívbeteg Józsika
Fotó: olvasói fotó

Amikor a diagnózis sötétségét megtöri a fény

Azt mondták, mondjunk le róla, de ez maga a csoda, ami történik. A Jóisten velünk van, nem hagyta el a kisfiamat

 – mondja Anita, az édesanya, miközben az arcán végigcsordulnak a könnyek. Ez a mondat nem csupán egy szülői vágyálom, hanem a puszta valóság: a kisfiú három hónapja minden nap bebizonyítja, hogy élni akar.

A kórház óta minden perc ajándék

A család két hete térhetett haza a kórházból, és azóta minden perc ajándék. De ez a nyugalom törékeny, mint a kristály. Az édesanya hangja elcsuklik, amikor azokról beszél, akik a legnehezebb órákban melléjük álltak. 

Nagyon hálásak vagyunk Dudás Ildikónak, aki úgy fogja a kezünket, mintha a saját családtagja lennénk. És az a sok ember... az a rengeteg idegen, akik segíteni siettek... nélkülük egyszerűen nem tudnánk boldogulni

 – zokogott Anita. Ez az összefogás nemcsak pénzt, hanem hitet is ad a családnak abban, hogy nincsenek egyedül a világ ellen.

Szívbeteg Józsika: sorsfordító vizsgálatok várnak a kisfiúra

A dombrádi házban most minden a holnapról szól. A két hétnyi viszonylagos nyugalom után újra a vizsgálatoké a főszerep. Holnap Nyíregyházára utaznak, ahol szívultrahang és EKG méri majd meg Józsika erejét. A feszültség tapintható: minden dobbanás, minden görbe az életet jelentheti.
A legnehezebb út azonban még hátravan: 30-án Budapestre kell utazniuk a nagy kontrollra. Az édesanya szinte remegve gondol az útra, hiszen minden elindulás, minden idegen környezet veszélyt jelent a lázgörcsre hajlamos, szívbeteg kisfiúra.

A túlélés ára: harc a gyógyszerekért és a tápszerért

Bár a szeretet végtelen, a család anyagi lehetőségei a végéhez értek. A speciális tápszerek, amelyek Józsika fejlődését szolgálják, és a létfontosságú gyógyszerek ára olyan teher, ami alatt bármelyik család összeroppanna.

Minden egyes doboz tápszerért hálás vagyok, mert tudom, hogy ez tartja őt életben

– mondja Anita, miközben próbálja elfojtani a zokogását. A segítség most valóban életet menthet. Józsika egy apró hős, aki visszatért a halál küszöbéről, de ahhoz, hogy ott is maradhasson a biztonságban, továbbra is szüksége van a segítő kezekre.

Ha segíteni szeretnél Józsikának, akkor ITT tudod az alapítvánnyal felvenni a kapcsolatot!

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu