„Az orvosok már lemondtak róla, de a Jóisten velünk maradt” – könnyek között mesélt a 3 hónapos, szívbeteg Józsika édesanyja a legújabb csodáról

A szívbeteg Józsika születésekor az orvosok őszinték voltak a szülőkkel. A pici szív és a törékeny szervezet számára szinte semmi reményt nem láttak. Fotó: olvasói fotó

Amikor a diagnózis sötétségét megtöri a fény

Azt mondták, mondjunk le róla, de ez maga a csoda, ami történik. A Jóisten velünk van, nem hagyta el a kisfiamat

– mondja Anita, az édesanya, miközben az arcán végigcsordulnak a könnyek. Ez a mondat nem csupán egy szülői vágyálom, hanem a puszta valóság: a kisfiú három hónapja minden nap bebizonyítja, hogy élni akar.

A kórház óta minden perc ajándék

A család két hete térhetett haza a kórházból, és azóta minden perc ajándék. De ez a nyugalom törékeny, mint a kristály. Az édesanya hangja elcsuklik, amikor azokról beszél, akik a legnehezebb órákban melléjük álltak.

Nagyon hálásak vagyunk Dudás Ildikónak, aki úgy fogja a kezünket, mintha a saját családtagja lennénk. És az a sok ember... az a rengeteg idegen, akik segíteni siettek... nélkülük egyszerűen nem tudnánk boldogulni

– zokogott Anita. Ez az összefogás nemcsak pénzt, hanem hitet is ad a családnak abban, hogy nincsenek egyedül a világ ellen.

Szívbeteg Józsika: sorsfordító vizsgálatok várnak a kisfiúra

A dombrádi házban most minden a holnapról szól. A két hétnyi viszonylagos nyugalom után újra a vizsgálatoké a főszerep. Holnap Nyíregyházára utaznak, ahol szívultrahang és EKG méri majd meg Józsika erejét. A feszültség tapintható: minden dobbanás, minden görbe az életet jelentheti.

A legnehezebb út azonban még hátravan: 30-án Budapestre kell utazniuk a nagy kontrollra. Az édesanya szinte remegve gondol az útra, hiszen minden elindulás, minden idegen környezet veszélyt jelent a lázgörcsre hajlamos, szívbeteg kisfiúra.

A túlélés ára: harc a gyógyszerekért és a tápszerért

Bár a szeretet végtelen, a család anyagi lehetőségei a végéhez értek. A speciális tápszerek, amelyek Józsika fejlődését szolgálják, és a létfontosságú gyógyszerek ára olyan teher, ami alatt bármelyik család összeroppanna.

Minden egyes doboz tápszerért hálás vagyok, mert tudom, hogy ez tartja őt életben

– mondja Anita, miközben próbálja elfojtani a zokogását. A segítség most valóban életet menthet. Józsika egy apró hős, aki visszatért a halál küszöbéről, de ahhoz, hogy ott is maradhasson a biztonságban, továbbra is szüksége van a segítő kezekre.

