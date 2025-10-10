„Holnap megtartjuk az utolsó karácsonyunkat” – a 9 éves kislánytól könnyek közt búcsúzik családja

Szívszorító bejegyzés rázta meg az internetet: a mindössze kilencéves kislány Brie Bird, aki milliónyi követővel osztotta meg negyedik stádiumú rák elleni küzdelmét, családjával két hónappal korábban tartotta meg a karácsonyt – mert lehet, hogy ez volt az utolsó közös ünnepük.
Édesanyja, Kendra Bird az Instagramon írta:
„Holnap megtartjuk az utolsó karácsonyunkat, hatan együtt. Még mindig tagadásban vagyok, de minden porcikámmal vágyom a csodára.”
A videóban látható, ahogy az otthonukat feldíszítették: égők, ajándékhegyek és egy karácsonyfa hozta el a szeretet ünnepét október elején. Brie állapota az elmúlt hetekben drasztikusan romlott. Anyja elmondta, hogy „minden túl gyorsan történt”, és a kislány vérátömlesztést kapott, hogy enyhítsék a tüneteket. A kezelés után Brie pulzusa és láza csökkent, oxigénszintje javult, és – ahogy Kendra írta:
„Végre újra tudtunk beszélgetni”.
A család már hónapok óta dokumentálja a kislány küzdelmét, és rengeteg támogatást kapnak a követőiktől. A Power of 10 Foundation még egy személyes üzenetet is küldött nekik a Mikulástól, aki azt mondta:
„Imádkozom Brie-ért és a családjáért.”
Korábban Ariana Grande is meglepte a kislányt egy ajándékcsomaggal, tele Wicked-filmes relikviákkal, sminkkel és egy személyes üzenettel:
„Te vagy az egyik legcsodálatosabb kis fény ebben az univerzumban. Köszönöm, hogy ilyen inspiráló vagy.”
Kendra most minden pillanatot próbál megőrizni:
„Néha ránézek egy egy héttel korábbi fotóra, és nem hiszem el, hogy ugyanaz a kislány van rajta. Minden perc ajándék.”
A Bird család számára ez az előrehozott karácsony nemcsak az ünnepről szólt – hanem arról, hogy még egyszer együtt lehessenek, szeretetben és reményben, mielőtt a legkisebb családtag örökre elalszik.
