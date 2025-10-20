"Agykárosodást szenvedtem" - újabb aggasztó bejegyzést osztott meg Britney Spears

Britney Spears vasárnap visszatért az Instagramra talán az eddigi egyik legbizarrabb bejegyzésével, miután volt férje, Kevin Federline újabb sokkoló állításokat tett közzé, amelyeket továbbra is tagad az énekesnő.
A 43 éves popsztár egy olyan fotót osztott meg magáról, amelyen lovon ül, a képet pedig hátulról készítették. A fotóhoz egy zavaros, összefüggéstelen szöveget írt, amelyben utalt a Disney 2014-es Demóna című filmjére, és azt állította, hogy agykárosodást szenvedett.
A hátam… a lapockáim… a szárnyaim… emlékeztek a Demóna című filmre? Milyen hihetetlen film volt!!!
- kezdte Spears, utalva a Disney-mesére, amely a Csipkerózsika gonoszát dolgozta fel.
Az énekesnő hosszasan mesélt a filmről, kiemelve azt a részt, amikor a gonoszt meg akarták ölni, végül elvették szárnyait. Ezután egy traumatikus élményről kezdett írni, amelyről állítása szerint már említést tett a 2023 októberében megjelent The Woman In Me című memoárjában.
Ahogy néhányan tudjátok, a könyvem végén írtam arról az időszakról, amikor négy hónapon keresztül nem volt saját ajtóm, és illegálisan megtiltották, hogy a lábaimat vagy a testemet használjam, hogy bárhová menjek… egy olyan ember számára, mint én, aki ismeri, mit jelent a szentség, ez több volt, mint testi fájdalom…
- írta, láthatóan arra az időszakra utalva, amikor intézménybe zárták, még a gyámsága idején.
Higgyétek el, rengeteg mindent nem osztottam meg a könyvemben, és most is vannak dolgok, amiket elrejtettem, mert hihetetlenül fájdalmasak és szomorúak… Úgy érzem, a testemben lévő logika és tudatosság egysége 100 százalékosan meg lett semmisítve… öt hónapig nem tudtam táncolni vagy mozogni… mindenesetre tudom, hogy a posztjaim és a táncos videóim bolondosnak tűnhetnek, de ezek segítettek emlékezni arra, hogyan kell repülni…
Spears ezután említést tett arról, hogy korábban a gyermekeivel együtt úszott.
Régen a hátamon vittem a babáimat, amíg négy- és ötévesek voltak… hihetetlenül erős voltam…
Majd minden átvezetés nélkül visszatért a Demóna filmhez, és azzal zárta monológját, hogy szerinte agykárosodást szenvedett.
Úgy érzem, nekem is elvették a szárnyaimat, és régen agykárosodást szenvedtem, száz százalékig biztosan… persze már túlléptem azon a nehéz időszakon, és áldottnak érzem magam, hogy élek.
- tette hozzá zavartan.
A Spears által említett agykárosodás valószínűleg egy 2019-es esetre is utalhat, amikor akarata ellenére intézetbe zárták. Később 2022-ben azt állította, hogy az incidens maradandó idegkárosodást okozott neki, és hetente háromszor is úgy ébred, hogy teljesen elzsibbadnak a kezei, és szúró érzést érez a teste jobb oldalán - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.