Mónika rejtélyes betegséggel küzd: a fiatal nővel rémisztő dolog történt

Sokan aggódva várták, hogy Teknyős Pálné Hosszú Mónika mikor fog újra jelentkezni a közösségi oldalán. A fiatal akasztói nő gyerekkora óta küzd egy rejtélyes betegséggel, aminek tünetei olyan rémisztőek és sokszor fájdalmasak, hogy csodálattal figyelik őt, milyen erővel bírja ki. Nemrég a betegség újra leterítette őt, ami miatt sokan azt hihették, talán sztrókot kapott. Szerencsére nem!

Mónika egy rejtélyes betegséggel küzd, ami egy ritka genetikai kór / Fotó: Beküldött fotó

Milyen rejtélyes betegséggel küzd?

A ritka kórt, ami Mónika szervezetében van mitokondriális betegségnek hívják, és amilyen szörnyen hangzik a neve, olyan kegyetlen ütéseket is mér a testére…

A többi között:

fájdalmas izomgörcsök,

egyensúlyzavar,

epilepszia,

migrén,

izomgyengeség,

látászavar és halláskárosodás

is jelentkezhet vele.

Mónikának nem telik el úgy nap, hogy a kórság ne próbálná őt legyűrni, de ő igazi szuperhős és bármit elbír. A ritka, genetikai betegséggel együtt élni nagyon nehéz, mégis minden percét büszkén és oktató célból vállalja. Olyannyira, hogy betegségnaplót hozott létre a Facebookon „Törékeny erő” – mitokondriális betegek történetei és mindennapjai néven, amelyen minden nap tabut döntöget. A betegségről keveset beszélnek, alig ismerik és a beteg is ritkán vállalják a nyilvánosságot. Ezért döntött úgy, hogy változtat ezen és erőt ad sorstársainak azzal, hogy videókon, bejegyzéseken keresztül rendre beszámol róla, épp milyen tünettel küzd.

„Van, hogy fejgörccsel társulnak a tünetek”

Kendőzetlen őszinteséggel beszél ezekről. Legutóbb, január elején újabb félelmetes megélése volt, amiről szintén beszámolt a közösségi oldalán, hogy lássák – sajnos sztrókszerű tünetekkel is küzd: félrehúzott a szájzuga, a fél oldala zsibbadni kezdett és iszonyatos migrénje lett.

Az első ilyen tüneteim 2016-ban voltak. Akkor nagyon megijedtem! Az édesapámnak volt akkoriban egy sztrókja és azt hittem, hogy úgy jártam, mint ő. Nem tudtam megszólalni, ugyanis félre volt húzódva a szám, mint nemrég, és rögtön elmentünk a családommal az ügyeletre. Szerencsére nem sztrók volt.

– idézte fel Mónika a Borsnak, akinek azóta nagyon sokszor volt ilyen tünete.