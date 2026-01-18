Mónika rejtélyes betegséggel küzd: a fiatal nővel rémisztő dolog történt

Sokan aggódva várták, hogy Teknyős Pálné Hosszú Mónika mikor fog újra jelentkezni a közösségi oldalán. A fiatal akasztói nő gyerekkora óta küzd egy rejtélyes betegséggel, aminek tünetei olyan rémisztőek és sokszor fájdalmasak, hogy csodálattal figyelik őt, milyen erővel bírja ki. Nemrég a betegség újra leterítette őt, ami miatt sokan azt hihették, talán sztrókot kapott. Szerencsére nem!
A ritka kórt, ami Mónika szervezetében van mitokondriális betegségnek hívják, és amilyen szörnyen hangzik a neve, olyan kegyetlen ütéseket is mér a testére…
A többi között:
is jelentkezhet vele.
Mónikának nem telik el úgy nap, hogy a kórság ne próbálná őt legyűrni, de ő igazi szuperhős és bármit elbír. A ritka, genetikai betegséggel együtt élni nagyon nehéz, mégis minden percét büszkén és oktató célból vállalja. Olyannyira, hogy betegségnaplót hozott létre a Facebookon „Törékeny erő” – mitokondriális betegek történetei és mindennapjai néven, amelyen minden nap tabut döntöget. A betegségről keveset beszélnek, alig ismerik és a beteg is ritkán vállalják a nyilvánosságot. Ezért döntött úgy, hogy változtat ezen és erőt ad sorstársainak azzal, hogy videókon, bejegyzéseken keresztül rendre beszámol róla, épp milyen tünettel küzd.
Kendőzetlen őszinteséggel beszél ezekről. Legutóbb, január elején újabb félelmetes megélése volt, amiről szintén beszámolt a közösségi oldalán, hogy lássák – sajnos sztrókszerű tünetekkel is küzd: félrehúzott a szájzuga, a fél oldala zsibbadni kezdett és iszonyatos migrénje lett.
Az első ilyen tüneteim 2016-ban voltak. Akkor nagyon megijedtem! Az édesapámnak volt akkoriban egy sztrókja és azt hittem, hogy úgy jártam, mint ő. Nem tudtam megszólalni, ugyanis félre volt húzódva a szám, mint nemrég, és rögtön elmentünk a családommal az ügyeletre. Szerencsére nem sztrók volt.
– idézte fel Mónika a Borsnak, akinek azóta nagyon sokszor volt ilyen tünete.
- Azóta már nagyon sokszor volt hasonló. Egyszer a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében feküdtem, és úgy ébredtem, hogy elkapott egy ilyen sztrókszerű tünet, a fél oldalam nagyon le volt zsibbadva. Tudni kell, hogy ilyenkor izomgyengeség van és nem tudok beszélni. Van, amikor fejgörccsel társulnak a tünetek, de már nagyon sokszor elkap – vallotta be.
Olyan gyakoriak nála ezek a sztrókra hasonlító tünetek, hogy a legutóbbit már rutinosan viselte el. Lelkileg felvértezte már magát rá, tudja, hogy elmúlik.
Most már nem ijedek meg, mert tudom, hogy a mitokondriális betegségem okozza, azon belül is a vérlaktát szintem emelkedése. Amikor ez a tünet elkap, alig várom, hogy túl legyek rajta, most legutóbb három napig szenvedtem vele, borzalmasan kemény volt, ilyenkor létezni sincs erőm. Sok idő után végre tudom, hogy mi mitől van, nem szoktam megijedni. Erős vagyok, és mindenen túl leszek!
– zárta szavait a fiatal nő.
