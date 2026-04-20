Még egy valódi túlélőt is átvert a gátlástalan édesanya – Rákot színlelve csalt ki milliókat az adományozókból

A nevadai Las Vegasból származó Haleigh Knight egy hamis adománygyűjtő oldalon keresztül 20 ezer dollárt (14 737 fontot) gyűjtött össze, és 2023 júniusa és 2024 áprilisa között több embert is átvert, köztük egy régi barátját és egy mellrákot túlélő nőt. A nő a TikTokon influenszer életet élt, miközben a betegséget színlelte, abban a reményben, hogy az emberek bűntudatot éreznek, és inkább szeretni fogják, valamint a közelében akarnak lenni.

Rákot színlelt a gátlástalan édesanya / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Súlyos lopással vádolták meg. Az egyik áldozat – egy valódi rák túlélő – elmondta, hogy Knight rávette, legyen a „kemoterápiás angyala”. A helyi KSNV csatornának nyilatkozva Suzanne Duroy elmondta, hogy ő is azok között volt, akik adományoztak Knight GoFundMe-oldalára, és sokkot kapott, amikor kiderült, hogy a nő soha nem volt rákos. Suzanne 2022-ben ismerte meg Knightot, amikor mindketten egy sebészeti központban dolgoztak. Később Floridába költözött, hogy az édesanyját ápolja, amikor a csaló nő testvére felkereste a hamis diagnózis hírével.

Woman faked having pancreatic cancer so people 'would feel guilty' including an actual survivor who she conned into being her 'chemo angel' https://t.co/Q0A7Eljrio — Law & Crime (@lawcrimenews) April 14, 2026

Ezután Suzanne lett a kemoterápiás angyal, és közel 1000 dollár értékben küldött ajándékkártyákat és ajándékokat.

El sem hittem. Tényleg nem tudtam elhinni

– reagált, amikor megtudta az igazságot.

Suzanne – aki összetört a történtek miatt – egyike volt annak a több tucat embernek, akiktől a nő pénzt szerzett. Köztük volt Rachel Riedel is, aki szociopatának nevezte Knightot: „Ha elér téged, át fog verni. Dühít, hogy kihasználta a közösségét és a családját.”

Az ügyészek szerint Knight saját szöveges üzenetei bizonyítják, hogy különböző személyeknek adta ki magát, és több fiókot hozott létre, hogy fenntartsa a megtévesztést – írja a Mirror.

A GoFundMe szóvivője közölte, hogy Knightot véglegesen eltiltották attól, hogy újabb adománygyűjtéseket hozzon létre. A platform hangsúlyozta: zéró toleranciát alkalmaz azokkal szemben, akik visszaélnek mások jóindulatával. Kiemelték, hogy számukra elsődleges cél a biztonságos és megbízható adományozási környezet fenntartása, és együttműködnek a hatóságokkal a hasonló ügyek kivizsgálásában.