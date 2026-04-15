"Lesújtó volt a gondolat" - Ugyanazzal a betegséggel küzdött meg a sztársportoló és kisfia

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 16:30
kisfiúkezelésrák
Nem sokkal a kisfiú születése után érkezett a diagnózis. Az egykori sportoló annak idején elvesztette a látását a betegség következtében, így a gondolat, hogy a fiának most ugyanezen kell keresztülmennie, teljesen letaglózta.
A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) egykori futball-legendájának, Jake Olsonnak az egyéves kisfia a minap mérföldkőhöz érkezett egy ritka szemdaganattal kapcsolatos küzdelem során. A kis Rowan Olson nemrégiben a Los Angeles-i Gyermekkórházban (CHLA) ünnepelte meg a retinoblasztóma kezelésének végét – annak a rákét, amelyet az édesapjánál is diagnosztizáltak, és ami miatt elvesztette a látását.

Sokkot kapott a család: ugyanazt a betegséget diagnosztizálták az egyéves fiúnál, mint ami elvette az édesapja látását / Fotó: bixstock / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A retinoblasztóma egy ritka szemrák, amely a retinából indul ki, és általában a 4 év alatti gyermekeket érinti. 

Rowannál 2025 januárjában fedeztek fel rákot mind a két szemében, alig néhány nappal azután, hogy a világra jött. A családi kórtörténete miatt a retinoblasztómát tesztelték nála, majd az orvosok egy milliméternél kisebb daganatokat fedeztek fel. 

A diagnózis mind Rowan édesanyja, Audrey Olson, mind pedig az apa, Jake számára nagyon megrázó volt.

Egyszerűen lesújtó volt a gondolat, hogy neki is át kell mennie mindazon, mint amin nekem

– mondta el a férfi.

A diagnózist követően Rowan kemoterápiás és lézeres kezeléseken esett át, speciális ellátás és kezelés mellett, ami arra kényszerítette a családot, hogy oda-vissza repüljenek Floridából Kaliforniába. A CHLA orvosi személyzetének számos tagja, akik évtizedekkel ezelőtt Jake-et kezelték - köztük Dr. Rima Jubran -, ezúttal a fiáról gondoskodtak. Végül a gyors beavatkozás és a betegek korábbi kezelését lehetővé tevő, úttörő orvosi fejlesztéseknek köszönhetően Rowannak sikerült megőriznie a látását, több mint egy évvel a kezelés megkezdése után pedig a CHLA orvosai megerősítették, hogy a kisgyermek szemrákja inaktív.

Nagyon remélem, hogy élete minden másodpercét kiélvezi, értékelve a látás ajándékát

– mondta Jake, aki annak ellenére, hogy a rák miatt elvesztette a látását, történelmet írt, mint az első teljesen vak I. osztályú futballista az USC Trojans csapatában – írja a People.

 

