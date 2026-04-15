"Lesújtó volt a gondolat" - Ugyanazzal a betegséggel küzdött meg a sztársportoló és kisfia

A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) egykori futball-legendájának, Jake Olsonnak az egyéves kisfia a minap mérföldkőhöz érkezett egy ritka szemdaganattal kapcsolatos küzdelem során. A kis Rowan Olson nemrégiben a Los Angeles-i Gyermekkórházban (CHLA) ünnepelte meg a retinoblasztóma kezelésének végét – annak a rákét, amelyet az édesapjánál is diagnosztizáltak, és ami miatt elvesztette a látását.
A retinoblasztóma egy ritka szemrák, amely a retinából indul ki, és általában a 4 év alatti gyermekeket érinti.
Rowannál 2025 januárjában fedeztek fel rákot mind a két szemében, alig néhány nappal azután, hogy a világra jött. A családi kórtörténete miatt a retinoblasztómát tesztelték nála, majd az orvosok egy milliméternél kisebb daganatokat fedeztek fel.
A diagnózis mind Rowan édesanyja, Audrey Olson, mind pedig az apa, Jake számára nagyon megrázó volt.
Egyszerűen lesújtó volt a gondolat, hogy neki is át kell mennie mindazon, mint amin nekem
– mondta el a férfi.
A diagnózist követően Rowan kemoterápiás és lézeres kezeléseken esett át, speciális ellátás és kezelés mellett, ami arra kényszerítette a családot, hogy oda-vissza repüljenek Floridából Kaliforniába. A CHLA orvosi személyzetének számos tagja, akik évtizedekkel ezelőtt Jake-et kezelték - köztük Dr. Rima Jubran -, ezúttal a fiáról gondoskodtak. Végül a gyors beavatkozás és a betegek korábbi kezelését lehetővé tevő, úttörő orvosi fejlesztéseknek köszönhetően Rowannak sikerült megőriznie a látását, több mint egy évvel a kezelés megkezdése után pedig a CHLA orvosai megerősítették, hogy a kisgyermek szemrákja inaktív.
Nagyon remélem, hogy élete minden másodpercét kiélvezi, értékelve a látás ajándékát
– mondta Jake, aki annak ellenére, hogy a rák miatt elvesztette a látását, történelmet írt, mint az első teljesen vak I. osztályú futballista az USC Trojans csapatában – írja a People.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.