"Tudom, hogy rosszul vagy, de gondolok rád" - kegyetlen harcot vívnak a rákbetegek családtagjai is

A rák elleni küzdelemben mindenki a betegre figyel, de mi történik azokkal, akik a háttérben, csendben tartják a frontot? Kata, a kétgyermekes édesanya őszintén mesélt arról, mit élnek át a rákbetegek segítői, miért nehéz jól támogatni valakit a bajban és miért fontos, hogy a gyógyulás után rájuk is figyeljünk. Kimondjuk azokat, amiket akkor nem tudtunk, akár egy nagy beszélgetés közben.

Rákbetegek segítői: Katának a mellrák leküzdése alatt a családja segített a legtöbbet, de barátok is mellette álltak a harcban Fotó: beküldött

Rákbetegek „láthatatlan” segítői - Mi van az ő lelkükben?

Stáhly-Czunyi Kata mellrákkal küzdött meg hosszú hónapokon keresztül. Ő az az édesanya, aki betegségét felvállalva kiállt az emberek elé, videókat osztott meg, ezzel pedig többezer nőt segítve, "mankót" adott saját életük nehezebb időszakaiban. Most ő vetette fel ezt a gondolatébresztő témát legújabb videójában: gondoljunk a rákbetegek segítőire is a bajban.

Amikor egy családban valaki rákos lesz, mindenki a betegre figyel. De mi van azokkal, akik a háttérben küzdenek? Kata, a kétgyermekes édesanya most róluk beszél: a segítőkről, akik sokszor maguk is pánikban vannak, mégis tartaniuk kell a frontot. Mi a jó segítség? Miért tűnnek el barátok? És miért omlanak össze a hozzátartozók, amikor a beteg már jól van?

„Sokan nem tudnak mit kezdeni a helyzettel”

Kata szerint, egy súlyos betegség miatt sokszor falak emelkednek. A barátok egy része azért marad el, mert egyszerűen nem tudják, mit mondjanak, hogyan viselkedjenek... Félnek, hogy „túl sokak” lesznek, vagy épp nem segítenek eleget.

Nagyon nehéz lavírozgatni az érzések között. Sokan nem tudnak mit kezdeni, meg nem tudnak mit kérdezni, nem tudják, hogyan segítsenek hatékonyan. Mindenki más. Van, akinek az is sok, ha ott vannak, mert egyedül akar maradni. Jó lenne erről nyíltan beszélni

- mondja Kata.

Aki segít, az elnyomja a saját félelmét

Kata saját tapasztalatairól mesélt. Arról, hogy a betegsége alatt, mekkora fizikai és mentális teher hárult a szűk környezetére is. A családtagok egy pillanatig sem haboztak: átvették a frontot és amiben tudtak, segítettek. Főként a gyerekek körüli teendőkben - ez aggasztotta Katát a legjobban -, hogy ő az ereje gyűjtésére és a kezelésekre koncentrálhasson.