Agyontaposta egy elefánt a szafari-vezetőt

elefánt
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 16:33
safarihalál
Egy túra közben történt a szerencsétlenség. A bizonyítékok szerint bár volt nála lőfegyver, az elefánttámadás során nem sütötte el.
Gary Freeman mindig is azt állította, hogy inkább felvállalja, hogy eltapossa egy elefánt, mintsem hogy lelője. A szafari-vezető április 9-én vesztette életét egy elefánttámadás következtében.

Elefánttámadásban halt meg egy szafari-vezető Fotó: Pexels.com. (Képünk illusztráció) 
Utolsó pillanatában sem ártott az elefántnak

Freeman éppen egy szafari túrát vezetett a Klaserie privát természetvédelmi rezervátumban - ez az ő tulajdonában volt. A turistacsoport gyalog hagyta el a járművét, amikor a támadás történt - mondta Hlulani Mashaba dandártábornok.

Megpróbálta elriasztani a nála lévő revolverrel, de végül az elefánt megtámadta.

A nyomozás alapján Freeman hű maradt korábbi kijelentéséhez, és valóban nem sütötte el a lőfegyvert. A mentők megérkezésükkor halottnak nyilvánították.

A rezervátum kiadványa, a Klaserie Chronicle szerint Freeman a kezdetektől, az 1990-es évek elejétől vezette a gyalogos szafari túrákat. Egy másik beszámoló szerint 2024-ben még mindig főként egyedül irányította azokat.

A vendégek gyakran visszatérnek, hogy részesei legyenek az általa kínált egyedülálló élménynek; vendégeit családtagként emlegeti, és olyan mély kapcsolatot alakít ki velük, hogy még nagy családi eseményekre, például esküvőkre is meghívják

- írta a rezervátum. (People)

 

