Lebuktak az ukránok, már mindenki számára egyértelmű, miben mesterkedtek Magyarországgal szemben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 15:52
Érdekes mód, varázsütésre üzemképes lett a Barátság kőolajvezeték.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán fejtegette, vajon miért is tudják varázsütésre elindítani az ukránok az olajat a Barátság kőolajvezetéken, amely az ukránok vallomása szerint hibás.

Ukrajna megnyitja a "hibás" Barátság kőolajvezetéket - képünk illusztráció

Ahogy azt Orbán Viktor is közölte, jelzés érkezett Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. Amennyiben hétfőn elindul az olajszállítás, ez akár már az állandó képviselők szerdai ülésén megtörténhet. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősségvállalást.

"Bebizonyosodott, hogy Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot Magyarországgal szemben. Bebizonyosodott az is, hogy az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Bebizonyosodott az is, hogy politikai nyomásgyakorlással szemben csak hasonló eszközökkel lehet érdemben fellépni.

Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben, hogy a Barátság kőolajvezeték régóta üzemképes. Ezt legkésőbb akkor felismerte mindenki, amikor még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte Ukrajna a vezeték közelébe.

A Bizottság nem mutatott erőt Ukrajnával szemben és nem mutatott szolidaritást az EU érintett tagállamai, Magyarország és Szlovákia mellett. Az EU-Ukrajna társulási megállapodás rendelkezéseinek nem szerzett érvényt, pedig ez lett volna elsődleges feladata.

A Bizottsággal együttműködve Ukrajna azt a taktikát alkalmazta, amit például a kárpátaljai magyar kisebbség esetében is régóta folytat: fennálló nemzetközi kötelezettségei teljesítését folyamatosan változó további feltételektől teszi függővé.

Az energiafegyver, az olajblokád árnyéka a jövőben minden magyar-ukrán tárgyalás hátterében felsejlik majd" - vélekedett Bóka János.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
