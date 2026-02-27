Csak stressznek hitték fejfájásait, majd egy teniszlabda méretű daganatot találtak a fiatal lány agyában

Egy egyetemista lány teljesen ledöbbent, miután kiderült, hogy az orvosai által az iskolai stressznek tulajdonított fejfájást valójában egy agydaganat okozza.

Először csak stressznek hitték a fiatal kínzó fejfájását Fotó: Forrás: GoFundMe

Szinte egyik napról a másikra felfordult az élete egy stressznek hitt fejfájás miatt

2025 decemberében a 21 éves Gillian Keating a Tennessee Egyetemen a záróvizsgái közepén volt, amikor súlyos fejfájás és hányinger kezdte el gyötörni. A bizarr tünetek után felkeresett egy orvost, de azt mondták neki, hogy valószínűleg csak a stressz okozta fejfájását.

Azonban a virginiai Arlingtonból fiatal állapota nem javult, sőt a fájdalom annyira erőssé vált, hogy néha elájult.

Soha életemben nem voltak ilyen fejfájásaim. Furcsának találtam, és aztán fokozatosan egyre több migrénes rohamom lett, amelyek során még mozogni vagy lélegezni sem tudtam. Csak sötétben kellett feküdnöm, miközben remegett a fejem

- emlékezett vissza tüneteire.

Miután hazatért a karácsonyi szünetre családjához, Keating úgy döntött, hogy felkeres egy másik orvost a tüneteivel kapcsolatban. Ez az orvos azonnal MRI-vizsgálatot rendelt el 2026 januárjában.

Néhány napon belül teljesen megváltozott az életem.

A vizsgálatok kimutatták, hogy egy körülbelül 5 centis daganata van, ami egy teniszlabda méretével vetekedett. A daganat jóindulatú volt, de az orvosok gyanították, hogy az elmúlt 3-4 évben lassan növekedett, miközben egyre feltűnőbb tüneteket okozott.

Keating számára az egyetlen lehetőség egy sürgősségi műtét volt, mivel a daganat a bal frontális kérgét nyomta, az agy azon részét, amely a kognitív funkciókért, a motoros kontrollért és a beszédért felelős.

Megdöbbentem. Ez volt az utolsó dolog, amire számítottam volna... Féltem és aggódtam a műtét miatt. Nem tudtam, hogyan fogok viselkedni a műtét után... vagy hogy lesznek-e neurológiai hatások.

A fiatal sikeresen átesett egy hatórás koponyaműtéten, hogy eltávolítsák a daganatot. Most azonban sugárkezelés vár rá, hogy a daganat biztosan nem nőjön vissza.

Őrület, hogy az, amit egyetemi stressznek gondoltam, idáig fajult, és hatalmas műtéten kellett átesnem. Tavasszal kellett volna végeznem, és egy állásom is volt. Most olyan helyzetben vagyok, hogy még egy félévet kell járnom az iskolába, és szabadságot kell kivennem.

Keating most arra biztat másokat, hogy bízzanak a megérzéseikben, és kérjenek második véleményt, ha nem elégedettek a kapott orvosi ellátással. Története megosztásával pedig reméli, hogy legalább egy embernek segíthet - írta a People.