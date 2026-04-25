KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Semmi sem készíthet fel erre” – megváltozott a viselkedése, 13 nap múlva halott volt a négygyermekes édesanya

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 11:20
Az 58 éves édesanyánál agydaganatot találtak, és mindössze 13 nappal később már el is búcsúzott szeretteitől. Utolsó szavai azóta is kísértik a gyermekeit.

Megrázó történet járta be Angliát: Jean Branch, akit mindenki csak Jeannie-ként ismert, hosszú éveken át hősiesen harcolt a rákkal, kétszer is legyőzte a betegséget, ezért családja biztos volt benne, hogy most is fel fog állni. Senki sem sejtette, hogy ezúttal már csak napjai vannak hátra.

13 nap alatt megölt őt a rák
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A négygyermekes édesanya 2025 őszén kezdett furcsán viselkedni. Egyre feledékenyebb lett, nem találta a kulcsait, összezavarodott, később pedig már alig reagált a gyermekeire. A család eleinte azt hitte, kimerültség, mentális probléma vagy akár stroke állhat a háttérben, hiszen Jeannie addig energikus és erős nőként élt.

Rákot találtak nála

Amikor azonban kórházba vitték, a vizsgálatok sokkoló eredményt hoztak: daganatos agytumort találtak nála, az orvosok pedig közölték, hogy gyakorlatilag semmit sem tudnak tenni. A család számára ez azért is volt hihetetlen, mert Jeannie korábban kétszer is remisszióba került Non-Hodgkin limfómája után, és mindig igazi túlélőként tekintettek rá.

A legidősebb lánya, Nancy máig nem tudja elfelejteni azt a pillanatot, amikor édesanyja a diagnózis napján megfogta a kezét, ránézett, és csak ennyit mondott:

Tudom, hogy nagyon fogsz hiányolni.

A mondat dermesztően őszinte volt, mintha Jeannie pontosan tudta volna, hogy már nincs sok ideje.

Az orvosok szerint az állapota óráról órára romlott, és már csak egyetlen lépés választotta el a teljes agyhaláltól. Gyermekei ezért minden percet mellette töltöttek: ölelték, énekeltek neki, régi emlékeket idéztek fel, és próbálták elhinni, hogy a nő, aki annyi csatát megnyert, most is képes lesz csodát tenni.

Végül hospice-házba szállították, ahol a családja körében töltötte utolsó napjait. A gyerekei szerint az utolsó percek egyszerre voltak szívszorítóak és különösek: néhány perccel a halála előtt még együtt nevettek egy családi viccen, Jeannie pedig halványan elmosolyodott. Mintha erre a pillanatra várt volna.

Nem sokkal később felcsendült kedvenc dala, a Higher & Higher, majd a légzése megváltozott, és örökre lehunyta a szemét.

Jean Branch 58 éves volt. Gyermekei szerint nemcsak csodálatos anya, hanem elképesztően erős nő is volt: egyszerre dolgozott több munkahelyen, ápolónőként embereket mentett, miközben a családját is összetartotta. Halála után most adománygyűjtésbe kezdtek annak a hospice-nak, amely az utolsó napjaiban gondoskodott róla.

Semmi sem készíthet fel arra, hogy ilyen gyorsan elveszítsd az édesanyádat

– mondták a Mirror szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
