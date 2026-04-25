„Semmi sem készíthet fel erre” – megváltozott a viselkedése, 13 nap múlva halott volt a négygyermekes édesanya

Megrázó történet járta be Angliát: Jean Branch, akit mindenki csak Jeannie-ként ismert, hosszú éveken át hősiesen harcolt a rákkal, kétszer is legyőzte a betegséget, ezért családja biztos volt benne, hogy most is fel fog állni. Senki sem sejtette, hogy ezúttal már csak napjai vannak hátra.
A négygyermekes édesanya 2025 őszén kezdett furcsán viselkedni. Egyre feledékenyebb lett, nem találta a kulcsait, összezavarodott, később pedig már alig reagált a gyermekeire. A család eleinte azt hitte, kimerültség, mentális probléma vagy akár stroke állhat a háttérben, hiszen Jeannie addig energikus és erős nőként élt.
Amikor azonban kórházba vitték, a vizsgálatok sokkoló eredményt hoztak: daganatos agytumort találtak nála, az orvosok pedig közölték, hogy gyakorlatilag semmit sem tudnak tenni. A család számára ez azért is volt hihetetlen, mert Jeannie korábban kétszer is remisszióba került Non-Hodgkin limfómája után, és mindig igazi túlélőként tekintettek rá.
A legidősebb lánya, Nancy máig nem tudja elfelejteni azt a pillanatot, amikor édesanyja a diagnózis napján megfogta a kezét, ránézett, és csak ennyit mondott:
Tudom, hogy nagyon fogsz hiányolni.
A mondat dermesztően őszinte volt, mintha Jeannie pontosan tudta volna, hogy már nincs sok ideje.
Az orvosok szerint az állapota óráról órára romlott, és már csak egyetlen lépés választotta el a teljes agyhaláltól. Gyermekei ezért minden percet mellette töltöttek: ölelték, énekeltek neki, régi emlékeket idéztek fel, és próbálták elhinni, hogy a nő, aki annyi csatát megnyert, most is képes lesz csodát tenni.
Végül hospice-házba szállították, ahol a családja körében töltötte utolsó napjait. A gyerekei szerint az utolsó percek egyszerre voltak szívszorítóak és különösek: néhány perccel a halála előtt még együtt nevettek egy családi viccen, Jeannie pedig halványan elmosolyodott. Mintha erre a pillanatra várt volna.
Nem sokkal később felcsendült kedvenc dala, a Higher & Higher, majd a légzése megváltozott, és örökre lehunyta a szemét.
Jean Branch 58 éves volt. Gyermekei szerint nemcsak csodálatos anya, hanem elképesztően erős nő is volt: egyszerre dolgozott több munkahelyen, ápolónőként embereket mentett, miközben a családját is összetartotta. Halála után most adománygyűjtésbe kezdtek annak a hospice-nak, amely az utolsó napjaiban gondoskodott róla.
Semmi sem készíthet fel arra, hogy ilyen gyorsan elveszítsd az édesanyádat
– mondták a Mirror szerint.
