„Minden hét egy újabb harc. Anna egyre fáradtabb lett, egyre kisebb és gyengébb” – élet-halál harcot vív a 11 éves Anna

László Anna Johanna mindössze 11 éves, mégis rosszindulatú agydaganattal küzd, jelenleg kemoterápiás kezelést kap. A kislány élete egyik napról a másikra fordult rémálommá, amikor 2025 márciusában súlyos betegséget állapítottak meg nála. A család azóta a legnehezebb küzdelmét vívja: Anna rákkal harcol az életéért.

A család története már önmagában is megrázó: egy évvel korábban szülés közben elveszítették második kislányukat.

Nem volt időnk feldolgozni a gyászt, mire jött a következő csapás. Anna betegsége teljesen összetört minket

– meséli Annamari a helyzetéről.

A kislány édesanyja elmesélte, hogy Anna csendes, visszahúzódó kislányként nőtt fel, aki nehezen barátkozott az iskolában. Sokszor bántották is társai, így leginkább a testvérei és a szülei jelentették számára a biztonságot. Aztán hirtelen minden megváltozott.

Először csak annyit vettünk észre, hogy romlik a látása. Utána bizonytalan lett a járása. Azt hittük, fáradtság… nem akartuk elhinni, hogy ennél nagyobb a baj

– teszi hozzá.

Végül 2025. március 4-én, az MR-vizsgálat kimutatta a daganatot a kisagyban. A hír után a család világa összeomlott.

Azt mondták, annyira súlyos, hogy másnap műteni kell. Nem volt idő sírni sem, csak a félelem maradt

– emlékszik vissza az anyuka.

A 4,5 órás műtét során az orvosok eltávolították a daganatot, amelyről később kiderült: medulloblastoma, gyermekkori rosszindulatú daganat. A beavatkozás után azonban újabb komplikációk jelentkeztek, így sönt beültetésére is szükség volt. Ezután kezdődött a hosszú és embert próbáló kezeléssorozat: 30 sugárkezelés hat héten át, valamint heti kemoterápiák.

"Csak azt szeretném, hogy a szeme újra csillogjon"

Minden hét egy újabb harc. Anna egyre fáradtabb lett, egyre kisebb és gyengébb

– mondja megtörten Annamari.

A család élete teljesen felfordult. Az édesapa elveszítette munkahelyét, jelenleg segédmunkából tartja el a családot, miközben a kórházi utak és a három gyermek gondozása is rá hárul.

Amíg én Annával a kórházban vagyok, ő otthon próbál mindent egyben tartani. Nekem is ott kellett hagynom a munkámat. Nem volt választásom. A lányomnak 24 órás gondozás kell. Most ápolási segélyből élünk

– teszi hozzá.