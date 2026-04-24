„Minden hét egy újabb harc. Anna egyre fáradtabb lett, egyre kisebb és gyengébb” – élet-halál harcot vív a 11 éves Anna

László Anna Johanna mindössze 11 éves, mégis rosszindulatú agydaganattal küzd, jelenleg kemoterápiás kezelést kap. A kislány élete egyik napról a másikra fordult rémálommá, amikor 2025 márciusában súlyos betegséget állapítottak meg nála. A család azóta a legnehezebb küzdelmét vívja: Anna rákkal harcol az életéért.
A család története már önmagában is megrázó: egy évvel korábban szülés közben elveszítették második kislányukat.
Nem volt időnk feldolgozni a gyászt, mire jött a következő csapás. Anna betegsége teljesen összetört minket
– meséli Annamari a helyzetéről.
A kislány édesanyja elmesélte, hogy Anna csendes, visszahúzódó kislányként nőtt fel, aki nehezen barátkozott az iskolában. Sokszor bántották is társai, így leginkább a testvérei és a szülei jelentették számára a biztonságot. Aztán hirtelen minden megváltozott.
Először csak annyit vettünk észre, hogy romlik a látása. Utána bizonytalan lett a járása. Azt hittük, fáradtság… nem akartuk elhinni, hogy ennél nagyobb a baj
– teszi hozzá.
Végül 2025. március 4-én, az MR-vizsgálat kimutatta a daganatot a kisagyban. A hír után a család világa összeomlott.
Azt mondták, annyira súlyos, hogy másnap műteni kell. Nem volt idő sírni sem, csak a félelem maradt
– emlékszik vissza az anyuka.
A 4,5 órás műtét során az orvosok eltávolították a daganatot, amelyről később kiderült: medulloblastoma, gyermekkori rosszindulatú daganat. A beavatkozás után azonban újabb komplikációk jelentkeztek, így sönt beültetésére is szükség volt. Ezután kezdődött a hosszú és embert próbáló kezeléssorozat: 30 sugárkezelés hat héten át, valamint heti kemoterápiák.
Minden hét egy újabb harc. Anna egyre fáradtabb lett, egyre kisebb és gyengébb
– mondja megtörten Annamari.
A család élete teljesen felfordult. Az édesapa elveszítette munkahelyét, jelenleg segédmunkából tartja el a családot, miközben a kórházi utak és a három gyermek gondozása is rá hárul.
Amíg én Annával a kórházban vagyok, ő otthon próbál mindent egyben tartani. Nekem is ott kellett hagynom a munkámat. Nem volt választásom. A lányomnak 24 órás gondozás kell. Most ápolási segélyből élünk
– teszi hozzá.
2026 elején újabb nehéz időszak következett: Anna ötödik kemoterápiáját már nagyon nehezen viselte, közben jelentős súlyt is vesztett. Februárban a kontrollvizsgálat újabb rossz hírt hozott: vérátömlesztésre volt szükség, és a kislány állapota ismét romlott.
Nyolc kezelést terveztek, de minden alkalom egyre nagyobb küzdelem neki. Volt, hogy napokon át sejtnövelőt kapott. Olyan volt, mintha sosem lenne vége
– mondja Annamari, aki segítséget kér, hogy kislánya esélyt kapjon a gyógyulásra.
Anna haja időközben újra kihullott, ami ismét megrázta a családot. Bár jelenleg az eredmények valamelyest stabilabbak, a kezelések tovább folytatódnak. Az orvosok szerint még nagyjából egy év küzdelem vár a családra.
Ő még csak egy kislány… nem szabadna ezt átélnie. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Kevesebb a bevételünk, de a kiadásaink nőttek. Egy önkormányzati lakásban élünk, sokszor a mindennapok is kihívást jelentenek. Csak azt szeretném, hogy Anna élhessen. Hogy legyen gyerekkora. Ez minden vágyam
– zárja szavait a 11 éves súlyosan beteg Anna édesanyja.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
