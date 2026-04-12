„Az aljasnál is aljasabb!” – Szexjátékokra verte el beteg anyja millióit saját lánya

Súlyos betegség, gyász és egy elárult anyai szív – a Chelmsford Crown Court bíróságán olyan családi dráma bontakozott ki, ami még a sokat látott bírákat is megdöbbentette. A 68 éves, mozgatóideg-betegséggel küzdő Lynne Millt saját gyermeke tette tönkre anyagilag és érzelmileg, miután az asszony férje 2019-ben elhunyt: lánya három éven át gátlástalanul csapolta meg az anya bankszámláját.

A pénzéhes lány gátlástalanul fosztotta ki a saját anyját / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Éhező anya, pénzéhes lány

Miközben Michelle az Amazonon, a Primarkban és a New Lookban költötte a lopott pénzt, sőt, még szexboltban is vásárolt, anyja a szó szoros értelmében nyomorgott. Amikor a másik lánya, Tarnya végre bejutott a lakásba, sokkoló látvány fogadta: a beteg asszony ágyán még lepedő sem volt, a hűtő pedig üresen tátongott.

Mocsokban és elhanyagolva élt. Anyu kért egy 40 fontos ventilátort a hőségben, Michelle pedig azt mondta, nincs rá pénz. Ugyanezen a napon 700 fontot költött el magára a városban

– emlékezett vissza Tarnya.

Amikor pedig az unokáknak kellett volna születésnapi ajándékot venni, a lány eltette a pénzt, az anyjának pedig csak hideg pizzamaradékot vitt, amit az ő családja már nem evett meg.

Nevetve úszta meg a börtönt

Bár a bíró szerint Michelle-nek mélységesen szégyellnie kellene magát, a nő mégis megúszta a rácsokat: ötgyermekes anyaként felfüggesztett börtönt kapott. A család szerint a nő csak nevet rajtuk, a tárgyalás másnapján már egy tetoválószalonban látták.

Michelle gonosz, visszataszító... az aljasnál is aljasabb

– mondta megtörten a testvére.

Az édesanyja már csak egyet akar: soha többé nem látni azt, akit valaha a lányának nevezett.

Soha nem bocsátok meg neki. Azt sem akarom, hogy tudja, mikor halok meg. Ott se legyen a temetésemen!

– olvasható az anya vallomása a brit Mirror cikkében.