„Az aljasnál is aljasabb!” – Szexjátékokra verte el beteg anyja millióit saját lánya

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 20:30
Mindenki azt hitte, hogy a lány egy angyali gondviselő, aki beteg édesanyja minden kívánságát lesi. A valóságban azonban pénzéhes volt és gátlástalanul fosztotta ki a családját: miközben az anyja éhezett és a kilakoltatás szélén állt, ő több mint 18 millió forintnak megfelelő fontot vert el luxuscikkekre, szexjátékokra és elviteles kajákra.
Súlyos betegség, gyász és egy elárult anyai szív – a Chelmsford Crown Court bíróságán olyan családi dráma bontakozott ki, ami még a sokat látott bírákat is megdöbbentette. A 68 éves, mozgatóideg-betegséggel küzdő Lynne Millt saját gyermeke tette tönkre anyagilag és érzelmileg, miután az asszony férje 2019-ben elhunyt: lánya három éven át gátlástalanul csapolta meg az anya bankszámláját.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Éhező anya, pénzéhes lány

Miközben Michelle az Amazonon, a Primarkban és a New Lookban költötte a lopott pénzt, sőt, még szexboltban is vásárolt, anyja a szó szoros értelmében nyomorgott. Amikor a másik lánya, Tarnya végre bejutott a lakásba, sokkoló látvány fogadta: a beteg asszony ágyán még lepedő sem volt, a hűtő pedig üresen tátongott.

Mocsokban és elhanyagolva élt. Anyu kért egy 40 fontos ventilátort a hőségben, Michelle pedig azt mondta, nincs rá pénz. Ugyanezen a napon 700 fontot költött el magára a városban

– emlékezett vissza Tarnya.

Amikor pedig az unokáknak kellett volna születésnapi ajándékot venni, a lány eltette a pénzt, az anyjának pedig csak hideg pizzamaradékot vitt, amit az ő családja már nem evett meg.

Nevetve úszta meg a börtönt

Bár a bíró szerint Michelle-nek mélységesen szégyellnie kellene magát, a nő mégis megúszta a rácsokat: ötgyermekes anyaként felfüggesztett börtönt kapott. A család szerint a nő csak nevet rajtuk, a tárgyalás másnapján már egy tetoválószalonban látták.

Michelle gonosz, visszataszító... az aljasnál is aljasabb

– mondta megtörten a testvére.

Az édesanyja már csak egyet akar: soha többé nem látni azt, akit valaha a lányának nevezett.

Soha nem bocsátok meg neki. Azt sem akarom, hogy tudja, mikor halok meg. Ott se legyen a temetésemen!

– olvasható az anya vallomása a brit Mirror cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
