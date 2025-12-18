Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kislányával járt lopni a rafinált anya Keszthelyen, elkapták

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 10:31
11 éves kislányát használta fel a keszthelyi anya. Kislányával járt lopni.

Nemcsak lopás, hanem kiskorú veszélyeztetése miatt is vádat emeltek Keszthelyen egy anya ellen, aki 11 éves lányával járt lopni - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t. A biztonsági őr vette észre a gyanús anyát, aki kislányával járt lopni.

Illusztráció: Police.hu

A 41 éves keszthelyi nő tavaly novemberben 11 éves kislányával ment be az egyik keszthelyi áruházba, ahol a gyerekével együtt üdítő italokat és különböző élelmiszereket pakoltak a bevásárlókocsiba.

  • A vádlott és lánya ezt követően az áruház játékosztályán a táskáikba rejtették a közel 40 ezer forint értékű árut, majd úgy távoztak, hogy csak kisebb értékű termékeket fizettek ki a pénztárban.
  • A nő tíz nappal később kislányával együtt ment vissza az áruházba, ahol ismét élelmiszereket pakoltak a bevásárlókocsiba, majd a játékosztályon a táskáikba raktak 32 ezer forint értékű árut.

Kamerafelvételeken vette észre a biztonsági őr a döbbenetes történteket: először ellenőrizte a fizetés nélkül távozni szándékozó nő és a lánya táskáit, amikből előkerültek a lopott termékek.

A Keszthelyi Járási Ügyészség a vádemelésben jelezte, hogy a nő azzal, hogy kiskorú lányát rávette a lopásban való aktív részvételre, a gyermek értelmi, szociális, érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette.

 

 

