Kislányával járt lopni a rafinált anya Keszthelyen, elkapták

Nemcsak lopás, hanem kiskorú veszélyeztetése miatt is vádat emeltek Keszthelyen egy anya ellen, aki 11 éves lányával járt lopni - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t. A biztonsági őr vette észre a gyanús anyát, aki kislányával járt lopni.

Döbbenetes! Kislányával járt lopni

Illusztráció: Police.hu

Döbbenetes, mire tanította 11 éves lányát a keszthelyi anya.

A 41 éves keszthelyi nő tavaly novemberben 11 éves kislányával ment be az egyik keszthelyi áruházba, ahol a gyerekével együtt üdítő italokat és különböző élelmiszereket pakoltak a bevásárlókocsiba.

A vádlott és lánya ezt követően az áruház játékosztályán a táskáikba rejtették a közel 40 ezer forint értékű árut, majd úgy távoztak, hogy csak kisebb értékű termékeket fizettek ki a pénztárban.

a majd úgy távoztak, hogy csak kisebb értékű termékeket fizettek ki a pénztárban. A nő tíz nappal később kislányával együtt ment vissza az áruházba, ahol ismét élelmiszereket pakoltak a bevásárlókocsiba, majd a játékosztályon a táskáikba raktak 32 ezer forint értékű árut.

Kamerafelvételeken vette észre a biztonsági őr a döbbenetes történteket: először ellenőrizte a fizetés nélkül távozni szándékozó nő és a lánya táskáit, amikből előkerültek a lopott termékek.