Kislányával járt lopni a rafinált anya Keszthelyen, elkapták

Nemcsak lopás, hanem kiskorú veszélyeztetése miatt is vádat emeltek Keszthelyen egy anya ellen, aki 11 éves lányával járt lopni - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t. A biztonsági őr vette észre a gyanús anyát, aki kislányával járt lopni.
Döbbenetes, mire tanította 11 éves lányát a keszthelyi anya.
A 41 éves keszthelyi nő tavaly novemberben 11 éves kislányával ment be az egyik keszthelyi áruházba, ahol a gyerekével együtt üdítő italokat és különböző élelmiszereket pakoltak a bevásárlókocsiba.
Kamerafelvételeken vette észre a biztonsági őr a döbbenetes történteket: először ellenőrizte a fizetés nélkül távozni szándékozó nő és a lánya táskáit, amikből előkerültek a lopott termékek.
A Keszthelyi Járási Ügyészség a vádemelésben jelezte, hogy a nő azzal, hogy kiskorú lányát rávette a lopásban való aktív részvételre, a gyermek értelmi, szociális, érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette.
