„Az emberek azt mondták, hogy fogyjak le, aztán megkaptam a diagnózist”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 13:30
Lesújtó szégyenérzettel élte a napjait. Sokan azt mondták a fiatal nőnek, hogy fogyjon le. Valójában PCOS volt a bajok forrása.
Általában a túlsúlyos emberek maguk is érzik, hogy változtatniuk kellene, vagy azt, hogy nem érzik már jól magukat a bőrükben. Ám nem mindenki saját maga tehet arról, hogy a kilókkal küzd. Vannak betegségek és élethelyzetek is, amit nem mindig képes az ember irányítani, még ha akarja, akkor sem. Ilyen a PCOS betegség is...

 A fogyás nem lett volna megoldás az állapotára

„Nem így kellene a lányoknak kinézniük” – ezt mondta magának minden egyes reggel, amikor tükörbe nézett, majd húzogatni kezdte a bőrt az arcán Simone Margett. 

Nemcsak önmagát bántotta a fiatal nő, hanem mások is bántották. Voltak, akik viccelődtek az arcán megjelenő szőrszálak miatt, vagy azt mondták neki, hogy „fogyjon le”, mert az majd varázsütésre gyógyulást fog hozni a számára. Mélyen érezte magát, bizonytalannak, és el akart bújni a világ elől. 18 éves korára már számos vizsgálaton átesett, mire végül policisztás petefészekszindrómával, azaz PCOS-el diagnosztizálták. Ez egy krónikus hormonális betegség, ami az Egyesült Királyságban minden nyolcadik nőt érinti.

A fél élete ráment, mire megtanulta elfogadni a PCOS-t a fiatal

„A tüneteimnek végre megvolt a neve, de ettől nem volt könnyebb velük élni. Az államon lévő szőrszálak, a puffadás, a pattanáshegek és a folyamatos fáradtság mind összetört. Elvette azt a nőiességet, amit azt hittem, meg kell testesítenem” – tette hozzá nehéz szívvel Margett, aki fáradtsággal ébredt, és a napjait ködösen élte meg, hogy este összerogyjon az ágyban. Sőt bűntudatot érzett, amiért nem volt produktívabb, energikusabb.

Margett számára az hozta el a változást, hogy a közösségi médiában rátalált más PCOS nőkre, akik büszkén felvállalták különleges állapotukat. Történetét is azért osztotta meg a Metro oldalával, hogy hasonló helyzetben lévő fiatalokon segítsen. 

Már nem tekintem szégyennek a tüneteimet, hanem bizonyítéknak látom őket. Büszke lettem arra, aki vagyok, nem szégyellem azt, ki nem vagyok. Végül 30 évesen megtanultam, hogy a testemnek soha nem volt szüksége javításra. Csak azt kívánom, bárcsak hamarabb rájöttem volna!

– zárta sorait.

 

