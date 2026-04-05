Ritka rák támadta meg a tündéri kétéves kisfiút: nagynénje önzetlensége mentette meg az életét

Egy kétéves fiú életét a nagynénje mentette meg - mája egy részét adta az unokaöccsének, hogy legyőzze a fiatalt megtámadó ritka rákot.

2025 februárjában az Ohióban élő Nicole Dearth észrevette, hogy fia, Crew influenzaszerű betegségben szenved. Bár kezdetben fülgyulladásra gyanakodott, fia folyamatosan duzzadt és puffadt hasa arra késztette, hogy további vizsgálatokat kérjen.

Egy ultrahang- és vérvizsgálat alapján Crew-nál 4. stádiumú hepatoblasztómát diagnosztizáltak: ez egy ritka májrák, amely az Egyesült Államokban milliónként egy-két gyermeket érint.

A férjemmel, Chaddel egyszerűen nem tudtuk elhinni, hogy ezzel kell szembenéznünk. Crew akkor még csak 11 hónapos volt

- mondta az édesanya.

A rák Crew tüdejére is átterjedt, a következő néhány hónap intenzív kemoterápiás kezelésekkel és szoros megfigyeléssel telt. A kezelések sikeresnek bizonyultak, de májátültetésre volt szükség a daganat elhelyezkedése miatt.

Így győzte le a ritka rákfajtát a kisfiú

A kisfiút transzplantációs várólistára helyezték, de nagynénje, Taylor megtudta, hogy egy élő donor biztonságosan átadhatja májának egy részét egy kompatibilis betegnek.

Mindig is szerettem volna segíteni az embereken, és valami igazán jelentőségteljeset tenni, ezért az, hogy lehetőségem nyílt ezt megtenni egy hozzám közel álló személyért, különlegessé tette

- mondta Taylor.

A tapasztalt sebészeknek köszönhetően a beavatkozás zökkenőmentesen zajlott, és Taylor valamint Crew kevesebb mint két hét alatt haza is térhettek.

2025 szeptemberére Crew családja örömmel értesült arról, hogy a kisfiú negatív ultrahangeredményt kapott, ami azt jelenti, hogy nem mutathatók ki a rák jelei.

(People)