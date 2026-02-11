Gönczi Gábor és családja: „A gyermekeinkkel nagyon mély a kapcsolatunk”

Tíz éve már, hogy a TV2 Tények műsorvezetője elhatározta: folytatja a családi hagyományt, és – édesapjához hasonlóan – ő is megszeretteti a gyermekeivel a síelést. Gönczi Gábor erről a hot! magazinnak mesélt.

Gönczi Gábor és felesége visszatérő vendégek Obertauernben (Fotó: hot! magazin)

Gön­czi Gábor és családja idén is kilátogattak az egyik év eleji hosszú hétvégén Ober­tau­ern­be, ahonnan ismét csodálatos élményekkel tértek haza.

Egyedül a pandémia alatt hagytuk ki ezt a közös élményt, ezen kívül minden évben kiutazunk Ausztriába. Azért is tartunk ki Ober­tau­ern mellett, mert az egyik leghóbiztosabb település, és nemcsak a hegyekben, de magában a faluban is mindig nagy hó van, ami nagyon széppé és különlegessé teszi. Emellett viszonylag közel van, nagyjából öt és fél óra alatt ott vagyunk. Ennyi év alatt kialakultak az ottani jó kapcsolataink, és ma már szinte baráti meghívásra érkezünk. Az egyik legnagyobb helyi síiskolánál dolgozik egy magyar síoktató barátunk, Thurzó Balázs, aki évről évre a család egyre több tagjával szeretteti meg ezt a gyönyörű sportot

– kezdte Gábor a hot! magazinnak.

A síelés már a család szenvedélyévé vált (Fotó: hot! magazin/archív)

Gönczi Gábor fia, Áron már jobban csúszik, mint bárki a családban!

Ahogy telnek az évek, a tévés úgy „fertőzi meg” egyre jobban a családját a hőn szeretett sportágával, amire annak idején az édesapja tanította meg.

Az első évben a kisfiunkkal, Áronnal foglalkoztunk a legtöbbet, de szép lassan Ildi is magabiztossá vált a lejtőkön. Nagyon büszke vagyok rá, mert ő felnőttként állt először sílécre, és gyorsan megtanulta a technikát. Idén pedig már a négyéves Gréti lányunk is sícipőt húzott. Neki még elég volt egy-két óra csúszkálás, de jövőre szerintem már mind a négyen együtt síelhetünk. Csodálatos élmény ezt együtt megélni a családommal, és ebben a sportban fontos, hogy már kisgyerekként elkezdjük a tanítást, hiszen így ösztönösen kialakul a jó technika, és gyorsan elmúlik a félelemérzet is. Áronnál döbbenetes volt, milyen gyorsan fejlődött. Észrevétlenül beletanult, és most már jobban csúszik, mint bárki a családban! Ez olyan, mint a nyelvtanulás: ha korán elkezded, akkor úgy tanulod meg, hogy észre sem veszed.

„Obertauern rengeteg programot kínál minden korosztály számára”

A majdnem hatórás autóútnak minden évben a zenekari kisbuszukkal vágnak neki, amivel Gönczi Gábor máskor a zenekarát, a Smile Rock Circust szállítja. Idén ráadásul Gönczi Gábor felesége, Szlama Ildikó édesanyjáék és a testvére gyermekei is velük tartottak, így az unokatestvérek együtt tudtak szórakozni és sportolni.

Nálunk már a kiutazás is egy külön élmény! Mindig én vagyok a sofőr, a feleségem pedig azért felel, hogy mindenkinek mindene meglegyen. Már az első napon rátettünk mindenkit a lécre, én pedig beálltam tanárnak. Mondanom sem kell, hogy annyira vagyok síoktató, mint asztronauta, ezért másoltam Balázst, aki mutatta, hogyan kell rávezetni a gyerekeket a helyes mozdulatokra. Fogtunk egy hosszú rudat, a gyerekek pedig belekapaszkodtak. Persze Ober­tauern rengeteg programot kínál minden korosztály számára, volt lehetőségünk például lovas szánon is ülni. Délután négy órakor aztán lezárulnak a felvonók, és mi ilyenkor nem a hütték felé vettük az irányt, hanem követtük a gyerekeket az uszodába, ahonnan estig ki sem jöttünk. Utána vacsoráztunk, majd visszamentünk a szobába, és kezdődhetett a nagy családi társasjáték!

– emlékezett vissza Gábor.