„Nem akarok úgy vonulni az oltárhoz, mint Quasimodo” - bizarr tünet forgatta fel a nő életét

2025 augusztusának elején Caroline Miele profi táncos apró, de makacs változást vett észre a testtartásában: jobb válla fokozatosan egyre magasabbra emelkedett a balnál. Problémájával nem tudta kihez forduljon, így megosztott közösségi média oldalán egy videót válaszokat keresve.

A szokatlan vállproblémára eleinte az orvosok sem találtak választ. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az aggasztó információk tömkelege az interneten bonyolította a vállproblémát

Nem gondoltam semmi különösre, mivel csak én vettem észre. Egy-két hét elteltével azonban már a vőlegényem és a barátaim is észrevették, ahogy a különbség egyre feltűnőbbé vált.

- számolt be Miele a felettébb furcsa probléma kezdetéről.

A 28 éves táncosnő, aki hozzászokott a szakmájával járó fizikai terheléshez és sérülésekhez, eleinte nem foglalkozott a dologgal. Izomfáradtságnak vagy túlerőltetésnek tudta be, főleg, mivel fájdalmat vagy komoly diszkomfortot nem érzett.

Dolgozni és táncolni ugyanúgy tudtam. Az egyetlen fájdalom, amit tapasztaltam, olyasmi volt, mint egy izomgörcs, ami néha előfordult, de gyorsan elmúlt.

Ennek ellenére a teste aszimmetriája hétről hétre fokozódott. A kíváncsiság lassan aggodalommá változott, amikor választ keresett az interneten, és csak aggasztó információk tömkelegét találta.

Amikor a vállam már nagyon rosszul nézett ki, azt tettem, amit minden huszonéves, aki nem engedhet meg magának egy orvosi vizitet, elmerültem az internet útvesztőjében.

- vallotta be Miele.

Közel egy hónap csendes aggodalom és bizonytalanság után végül időpontot foglalt egy floridai ortopéd szakorvoshoz, hogy kiderítse, mi történik a felszín alatt.

Néhány különböző röntgent készített a vállamról és a gerincemről, mert azt hitte, talán gerincferdülés, de nem az volt. Végül nem tudta megmondani, mi bajom van, így felírt nekem szteroidokat és izomlazítót, majd hazaküldött.

A felírt szteroidoktól vállának állapota rövid időre javult, de a megkönnyebbülés nem tartott sokáig, pár napon belül ismét kiemelkedett a jobb válla. A következő hetet azzal töltötte, hogy alternatív megoldásokat keresett, nem tudva, merre forduljon. Egy ponton úgy döntött, hogy a közösségi médiához fordul, és feltöltött egy TikTok-videót, amelyben megosztotta tapasztalatait és segítséget kért.

Teljesen letaglózott a reakció, amit kaptam, és őszintén meghatott, hány idegen akart segíteni egy huszonéves lánynak az interneten.

Hozzászólások és üzenetek özöne érkezett különböző szakterületekről, CT-vizsgálatot, MRI-t vagy gyógytornát javasolva. Bár sok üzenet hasznos volt, némelyik csak tovább növelte a bizonytalanságot.

Volt, aki komolyabb dolgokat említett. Egyesek neurológiai rendellenességet, disztóniát, sőt, még a korai menopauzát is felvetették. Ekkor tudtam, hogy választ kell találnom.

Mivel nem tudta megfizetni a vizsgálatokat, más megoldást választott, és újabb időpontot foglalt, ezúttal egy gyógytornászhoz.

Az első vizsgálat után úgy döntöttek, kipróbáljuk az akupunktúrát, amit sokan javasoltak. Emellett köpölyözést és mélyszöveti masszázst is alkalmaztunk. Bár még mindig nem tudjuk pontosan, mi zajlik a testemben, biztos vagyok benne, hogy jó úton járunk a kiváltó ok feltárása felé.

Már az első alkalom után lenyűgöző javulást tapasztalt, és most heti két kezelést kap az elkövetkező öt hétben. Reméli, hogy hamarosan MRI- vagy CT-vizsgálatra is sor kerülhet, hogy kizárják a komolyabb betegségeket.

Májusban férjhez megyek, és nem akarok úgy vonulni az oltárhoz, mint Quasimodo.

- tette hozzá tréfásan.