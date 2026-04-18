Nem minden hős visel köpenyt: iskolából hazatérve mentette ki a lángoló házból testvéreit egy 12 éves kislány

Lisa Johnson 12 éves lánya, Macy igazi hőssé vált, amikor testvéreit egy lángoló házból mentette ki.

Lángoló házból mentette ki családját egy kislány (fotó: GoFundMe)

Lángoló házhoz tért haza az iskolából

A georgiai család háza március 30-án gyulladt ki - ekkor Lisa két fia tartózkodott a házban, akiknek fogalmuk sem volt a közelgő tragédiáról.

Lisa elmondta, hogy 14 éves fia az iskolából hazaért, majd amikor nem érezte jól magát, lefeküdt aludni a hálószobájában, amely a garázs felett található. Legidősebb fia éppen munkába készült, és zuhanyzott, amikor Macy elkezdett nekik kiabálni.

Az édesanya arra emlékszik, ahogy Macy kirohant a házból, és az ajtó előtt kezdett el üvöltözni, hogy ég a ház, és mindenkinek menekülnie kell.

Nagyon büszke vagyok rá. Hihetetlen lány

- mondta Lisa Macyről.

Macy nemcsak a testvéreit, hanem a kutyájuk életét is megmentette: egyikük visszaszaladt a házba, hogy az ágy alól kirángassa, majd kivigye őt.

A Richmond Hill és Bryan megyei tűzoltók hamarosan a helyszínre érkeztek, és eloltották a tüzet, de a család otthonának és vagyontárgyainak jelentős része megsemmisült.

Valószínűleg mindenünk 75-80%-át elvesztettük. A 14 éves fiam mindene odaveszett, a szobája egyszerűen megsemmisült. A legidősebb fiam és a legidősebb lányom elvesztették az összes bútorukat és a ruháik nagy részét is

- mondta Lisa.

A családot ért lesújtó veszteség ellenére Lisa továbbra is pozitív maradt, mert egymásra támaszkodnak a nehéz időszakban - írja a People.