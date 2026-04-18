Nem minden hős visel köpenyt: iskolából hazatérve mentette ki a lángoló házból testvéreit egy 12 éves kislány

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 14:00
Torkaszakadtából üvöltve reagált a horrorra. A testvérek és a kutyájuk is sikeresen kimenekültek a lángoló házból.
Lisa Johnson 12 éves lánya, Macy igazi hőssé vált, amikor testvéreit egy lángoló házból mentette ki.

Lángoló házból mentette ki családját egy kislány (fotó: GoFundMe)

Lángoló házhoz tért haza az iskolából

A georgiai család háza március 30-án gyulladt ki - ekkor Lisa két fia tartózkodott a házban, akiknek fogalmuk sem volt a közelgő tragédiáról.

Lisa elmondta, hogy 14 éves fia az iskolából hazaért, majd amikor nem érezte jól magát, lefeküdt aludni a hálószobájában, amely a garázs felett található. Legidősebb fia éppen munkába készült, és zuhanyzott, amikor Macy elkezdett nekik kiabálni.

Az édesanya arra emlékszik, ahogy Macy kirohant a házból, és az ajtó előtt kezdett el üvöltözni, hogy ég a ház, és mindenkinek menekülnie kell.

Nagyon büszke vagyok rá. Hihetetlen lány

- mondta Lisa Macyről.

Macy nemcsak a testvéreit, hanem a kutyájuk életét is megmentette: egyikük visszaszaladt a házba, hogy az ágy alól kirángassa, majd kivigye őt.

A Richmond Hill és Bryan megyei tűzoltók hamarosan a helyszínre érkeztek, és eloltották a tüzet, de a család otthonának és vagyontárgyainak jelentős része megsemmisült.

Valószínűleg mindenünk 75-80%-át elvesztettük. A 14 éves fiam mindene odaveszett, a szobája egyszerűen megsemmisült. A legidősebb fiam és a legidősebb lányom elvesztették az összes bútorukat és a ruháik nagy részét is

- mondta Lisa.

A családot ért lesújtó veszteség ellenére Lisa továbbra is pozitív maradt, mert egymásra támaszkodnak a nehéz időszakban - írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
