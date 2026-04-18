Nem minden hős visel köpenyt: iskolából hazatérve mentette ki a lángoló házból testvéreit egy 12 éves kislány

Lisa Johnson 12 éves lánya, Macy igazi hőssé vált, amikor testvéreit egy lángoló házból mentette ki.
A georgiai család háza március 30-án gyulladt ki - ekkor Lisa két fia tartózkodott a házban, akiknek fogalmuk sem volt a közelgő tragédiáról.
Lisa elmondta, hogy 14 éves fia az iskolából hazaért, majd amikor nem érezte jól magát, lefeküdt aludni a hálószobájában, amely a garázs felett található. Legidősebb fia éppen munkába készült, és zuhanyzott, amikor Macy elkezdett nekik kiabálni.
Az édesanya arra emlékszik, ahogy Macy kirohant a házból, és az ajtó előtt kezdett el üvöltözni, hogy ég a ház, és mindenkinek menekülnie kell.
Nagyon büszke vagyok rá. Hihetetlen lány
- mondta Lisa Macyről.
Macy nemcsak a testvéreit, hanem a kutyájuk életét is megmentette: egyikük visszaszaladt a házba, hogy az ágy alól kirángassa, majd kivigye őt.
A Richmond Hill és Bryan megyei tűzoltók hamarosan a helyszínre érkeztek, és eloltották a tüzet, de a család otthonának és vagyontárgyainak jelentős része megsemmisült.
Valószínűleg mindenünk 75-80%-át elvesztettük. A 14 éves fiam mindene odaveszett, a szobája egyszerűen megsemmisült. A legidősebb fiam és a legidősebb lányom elvesztették az összes bútorukat és a ruháik nagy részét is
- mondta Lisa.
A családot ért lesújtó veszteség ellenére Lisa továbbra is pozitív maradt, mert egymásra támaszkodnak a nehéz időszakban - írja a People.
