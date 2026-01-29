"Mindenünk elégett vagy elázott" – egy baba és egy labda: ennyi maradt a kétgyermekes család vajtai otthonából

Fedél nélkül maradt a kétgyermekes család, miután leégett az otthonuk. Kovács Anett, a fiatal anyuka kétségbeesetten próbál segítséget kérni. Ami nem égett el, az a tűzoltásban elázott és használhatatlanná vált.

Leégett a család otthona és lakhatatlanná vált

Fotó: beküldött/ Kovács Anett Cecília

Földönfutóvá vált a kétgyermekes család, miután leégett a házuk

Mindenünk odalett, még a kisfiam asztmagépe is elégett

– mesélte sírva a Borsnak a fiatal anyuka.

A 23 éves Anett, párja és két pici gyermekük maradt fedél nélkül, miután egy építési hiba miatt leégett az otthonuk Vajtán. A tragédia egy többgenerációs családi fészket érintett: a több mint 50 éve épült ház a 67 éves nagymamáé volt, aki szintén ott élt. A tűz után a fiatal család került a legnehezebb helyzetbe. Míg a nagymama elhelyezése végleg megoldódott a családon belül, Anettéknek nincs hová menniük. Se biztosításuk, se tartalékuk, a gyerekeket pedig annyira megviselték a történtek, hogy a kisfiú azóta magába zárkózott, a kislány pedig sokat sír.

Nem voltak otthon, amikor felcsaptak a lángok

Egyik pillanatról a másikra omlott össze Kovács Anett Cecília és családja élete. A fiatal anyuka éppen az iskolába és az óvodába indult a gyerekekkel, amikor furcsa füstszagot érzett. Mire visszaért a házhoz, már a tetőből ömlött a sötét füst: a nagymama háza, ahol ők is laktak és ahol Anett felnőtt, pár perc alatt lángokba borult.

Az volt a szerencse, hogy mindenkit gyorsan kimenekítettünk és hívtuk a tűzoltókat. Hála Istennek, nem sérült meg senki

– emlékszik vissza a tragédiára az édesanya.

Segítség nélkül a család utcára kerülhet

Fotó: Beküldött/ Kovács Anett Cecília

Gerenda volt a kéménybe építve

A tragédiát a gyanú szerint több évtizedes mulasztás okozta. Hivatalos papírt ugyan még nem kaptak róla, de a helyszínen beszélt Anett a tűzoltókkal, akik meglepő választ adtak arra a kérdésre, hogy mitől keletkezhetett a tűz.

A tűzoltók azt mondták, építési hiba történt. Egy gerenda bele volt építve a kéménybe és a vakolat az évek alatt lekopott. Egy szikra elég volt a bajhoz. Azt mondták, annak a gerendának nem szabadott volna ott lennie

– mesélte elcsukló hangon a Borsnak Anett.

A családi ház több lakrészből állt, ahol rokonaik laktak. A tűz pillanatában a házban tartózkodott a 67 éves nagymama is, de a gyors menekülésnek köszönhetően csodával határos módon senki sem sérült meg. A tető a tűzben és az oltás közben leszakadt, az épületet lakhatatlanná nyilvánították, így újjáépíteni sem tudják. A család összes fotója, a ruháik, a gyerekek játékai, mind a tűz martalékává váltak.