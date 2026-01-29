"Mindenünk elégett vagy elázott" – egy baba és egy labda: ennyi maradt a kétgyermekes család vajtai otthonából

Fedél nélkül maradt a kétgyermekes család, miután leégett az otthonuk. Kovács Anett, a fiatal anyuka kétségbeesetten próbál segítséget kérni. Ami nem égett el, az a tűzoltásban elázott és használhatatlanná vált.
Mindenünk odalett, még a kisfiam asztmagépe is elégett
– mesélte sírva a Borsnak a fiatal anyuka.
A 23 éves Anett, párja és két pici gyermekük maradt fedél nélkül, miután egy építési hiba miatt leégett az otthonuk Vajtán. A tragédia egy többgenerációs családi fészket érintett: a több mint 50 éve épült ház a 67 éves nagymamáé volt, aki szintén ott élt. A tűz után a fiatal család került a legnehezebb helyzetbe. Míg a nagymama elhelyezése végleg megoldódott a családon belül, Anettéknek nincs hová menniük. Se biztosításuk, se tartalékuk, a gyerekeket pedig annyira megviselték a történtek, hogy a kisfiú azóta magába zárkózott, a kislány pedig sokat sír.
Egyik pillanatról a másikra omlott össze Kovács Anett Cecília és családja élete. A fiatal anyuka éppen az iskolába és az óvodába indult a gyerekekkel, amikor furcsa füstszagot érzett. Mire visszaért a házhoz, már a tetőből ömlött a sötét füst: a nagymama háza, ahol ők is laktak és ahol Anett felnőtt, pár perc alatt lángokba borult.
Az volt a szerencse, hogy mindenkit gyorsan kimenekítettünk és hívtuk a tűzoltókat. Hála Istennek, nem sérült meg senki
– emlékszik vissza a tragédiára az édesanya.
A tragédiát a gyanú szerint több évtizedes mulasztás okozta. Hivatalos papírt ugyan még nem kaptak róla, de a helyszínen beszélt Anett a tűzoltókkal, akik meglepő választ adtak arra a kérdésre, hogy mitől keletkezhetett a tűz.
A tűzoltók azt mondták, építési hiba történt. Egy gerenda bele volt építve a kéménybe és a vakolat az évek alatt lekopott. Egy szikra elég volt a bajhoz. Azt mondták, annak a gerendának nem szabadott volna ott lennie
– mesélte elcsukló hangon a Borsnak Anett.
A családi ház több lakrészből állt, ahol rokonaik laktak. A tűz pillanatában a házban tartózkodott a 67 éves nagymama is, de a gyors menekülésnek köszönhetően csodával határos módon senki sem sérült meg. A tető a tűzben és az oltás közben leszakadt, az épületet lakhatatlanná nyilvánították, így újjáépíteni sem tudják. A család összes fotója, a ruháik, a gyerekek játékai, mind a tűz martalékává váltak.
Anették jelenleg az anyukájánál, Pálfán vannak, átmenetileg ott húzzák meg magukat, négyen egyetlen szobában. De ez a két kisgyermekkel tarthatatlan. Albérletet keresnek, ez lenne most az első. Összefogásra, segítségre lenne szükségük, hogy újra normális életet tudjanak élni.
A legnagyobb szükségük most a bajban inhalátor készülékre lenne a 7 éves Dani asztmájának kezeléséhez, valamint a bent égett gyógyszereire. A kisfiú ugyanis bármikor befulladhat. Amire még szükség van:
ITT tudod felvenni a kapcsolatot az édesanyával.
A 3 éves Linett és a 7 éves Dani sokkos állapotban van.
Linett alig tud aludni a megszokott kiságya nélkül, Dani pedig teljesen magába zárkózott a trauma hatására. Az addig cserfes kisfiú most alig beszél.
Mindenünk elégett vagy elázott. Egy babát tudtunk kimenteni a kislányomnak és egy labdát a fiamnak. Nincs autónk, nincs hűtőnk, játékaink, semmink sincs. Bármit felajánlanak, azt mi szívesen elfogadjuk. Most minden hatalmas segítség nekünk.
Bár a régi otthonukat és a tárgyaikat már nem kapják vissza, mégis szerencsésnek érzik magukat, hogy élnek, a tűz ugyanis éjszaka is felcsaphatott volna. A család most abban reménykedik, hogy a nyilvánosság ereje segít nekik új otthont találni és teremteni, hogy a gyerekek ismét biztonságban érezhessék magukat és újból lássák őket szívből mosolyogni.
