Magyarok mosták a kolumbiai drogkartell kokainpénzét - 46 milliárdot utaltak el

Dőlt a pénz – hétfő (febr. 2.) reggel tartották a Pesti Központi Kerületi Bíróságon azoknak a magyaroknak az előkészítő ülését, akiket azzal vádolnak, hogy éveken keresztül mosták tisztára a kolumbiai drogkartell, kokain eladásokból származó pénzét. A bűnszervezet összesen 46 milliárd forintnyi pénzt mozgatott meg. A pénzmosás miatt 20 embernek kell felelnie a bíróság előtt.



Kolumbiai drogkartell pénzét mosták a magyarok. Az ügyben előkészítő ülést tartottak a bíróságon Fotó: Bors

Pénzmosás miatt álltak bíróság elé

Február 2-ra volt kitűzve annak a 19 magyarnak és egy vietnámi férfinak az előkészítő ülése, akik a vád szerint részesei voltak annak a bűnszervezetnek, ami egy nagyszabású kokainbiznisz után mosta tisztára a pénzt. A tárgyalás elejére csak két vádlott érkezett meg, G. Vimos és T. Tímea. A fiatal nő már korábban is volt büntetve pénzmosás miatt, ám most azt állította, hogy nem követett el bűncselekményt. Rá az ügyész hét év fegyházat kért, míg társára négyet.

T. Tímea már korábban is volt büntetve pénzmosás miatt. Ezúttal hét évet kért rá az ügyész Fotó: Bors

A vád szerint a vietnámi férfi volt az, aki kapcsolatban állt, majd meg is egyezett a kolumbiai drogkartell tagjaival, hogy segédkezik a kokainkereskedelemből származó pénzek tisztára mosásában. Ehhez a férfi egy nagyobb bűnszervezetet épített fel, amely intézte a kábítószerpénz begyűjtését az egyes országokon belül (Hollandia, Belgium, Németország és Spanyolország) és rejtett szállítását. A szervezetben „dolgozó” 19 magyar is ezeket a feladatokat látta el, valamint az előre meghatározott bankszámlákra történő befizetéseket. A tagok Magyarországon és Szlovákiában nyitottak bankszámlákat, ezekre befizették a pénzeket, majd onnan távol-keleti cégek számláira utalták tovább az összegeket. A pénzmosásban „futárként” vagy „befizetőként” részt vevők, tisztában voltak azzal, hogy ezek az összegek a drogkereskedelemből származnak. Összesen 46 milliárd forintnyi pénzt sikerült tisztára mosniuk.

Az ügyészség összesen 20 személlyel szemben emelt vádat többek között bűnszervezetben, üzletszerűen és különösen nagy értéket meghaladó értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt.