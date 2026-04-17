"Végig csacsogja és mosolyogja Emmus a fejlesztéseket" – intenzív fejlesztő terápia miatt Angliába utazott Emma, a koraszülött kislány

Hatalmas öröm érte a Hegedűs családot, több hónapnyi gyűjtés után ugyanis sikerült kijutniuk kislányukkal Angliába, ahol Emma egy kéthetes, intenzív fejlesztőn vesz részt. Mivel Emma még kicsi, ezért nagyon fontos, hogy mozgásában minél hamarabb utolérje kortársait. Nem könnyű út az övé, a kislány azonban nagyon ügyesen veszi az akadályokat, szorgalmasan dolgozik azért, hogy egyre erősebb legyen, és hogy hamarosan önállóan is lábra tudjon állni.

Emma egy angliai intenzív fejlesztő terápián vesz részt - a cél, hogy megtanuljon járni Fotó: Beküldött fotó

A közösség összefogásának hála jött össze az intenzív fejlesztő terápia

Már negyedik napja tart az angliai intenzív terápia, amit Pálinkás Ági mozgásterapeuta tart, az általa létrehozott Very Special Children névre keresztelt központban.

A speciális, ún. CME módszert egy chilei gyógytornász fejlesztette ki, aminek a lényege, hogy úgy fejleszti a gyermekek egyensúlyát és a testkontrollját, hogy közben az idegrendszert stimulálja és tanítja új válaszokra.

A gyógytornász ugyanis azt figyelte meg, hogy a legtöbb terápia túlzottan segíti a gyerekeket, pedig célravezetőbb, ha a fejlesztés önálló reakcióra ösztönöz. Ági szerint hatalmas potenciál van Emmában, vannak feladatok, amiből dupla mennyiséget is meg tud csinálni a kislány, néhány gyakorlatnál pedig még a lábainak sem kell segítség, olyan ügyesen megtartja magát.

Ági szerint nagyon reményteli a kisasszony, szereti, hogy végig csacsogja és mosolyogja Emmus a fejlesztéseket. Olyan jó köztük az összhang! Minden feladatot többször megcsinálnak, és még házi feladatot is kapunk

— meséli Emma édesanyja, Andrea.

Emma 800 grammal született

A kislánynak azért van szüksége az intenzív terápiára, mert a vártnál jóval korábban, a 27-ik hétre született. Születésekor agyvérzést kapott, aminek következtében vízfejűség lépett fel nála. Emma másfél éves koráig nyolc műtéten esett át, egy söntöt is be kellett ültetni neki, ami azért felel, hogy elvezesse a felgyülemlett agyvizet. Értelme ép, a pár napos angliai tartózkodása alatt már megtanult angolul köszönni is, azonban szülei szeretnék, ha mozgásában is felzárkózna kortársaihoz.

Áginál már voltak kint magyar szülők, tőlük nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Volt például egy kislány, akinek a járás hiányzott az óvodához és a terápia után már maga indította a lépéseket, illetve a felállást is már magától próbálgatta, illetve csinálta. De volt egy kisfiú is, aki például nem tudott semmilyen mozgásformát csinálni, de a nála végzett gyakorlatok után elkezdett teljesen önállóan forogni

— mesélte bizakodóan korábban Andrea.