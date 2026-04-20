Hihetetlen áttörés: közel 70 év után találták meg a rejtélyesen eltűnt család holttesteit

A Martin család 1958 decemberében tűnt el, most, közel 70 évvel később a hatóságok rábukkantak a holttesteikre.

Több éves kutatás vezetett a holttestekhez

A Hood River seriff irodájának jelentése szerint az oregoni állami orvosszakértői hivatal azonosította Kenneth Martin, Barbara Martin és Barbie Martin maradványait.

A Martin család eredetileg 1958 decemberében tűnt el, miközben állítólag a Columbia folyó szurdokánál jártak karácsonyi zöld növényeket gyűjteni

- közölték.

A 13 éves Virginia és a 11 éves Susan maradványait pár hónappal később megtalálták a folyó mentén, de szüleik, Kenneth és Barbara, valamint idősebb lányuk, a 14 éves Barbara (Barbie) után nem maradt nyom.

Az Archer Mayo búvárcsapat hét évnyi keresés után bukkant egy, a családhoz köthető tárgyra 15 méter mélyen.

2024-ben egy magánbúvár egy, a Martin család autójának vélt tárgyat talált egy gyűjtőmedencében, az eredeti zsilipek között, Oregon államban, Cascade Locksnál.

2025 elején a talált járművet megpróbálták daruval kiemelni, de olyan mértékben belepte az üledék, hogy csak a váza és néhány alkatrész volt hozzáférhető. Ezt követően emberi maradványokat találtak, amelyeket átadtak a hivatalnak.

A hatóságok a keresési területet Ken Martin hitelkártyája alapján tudták leszűkíteni, ugyanis a család megállt üzemanyagot vásárolni egy környékbeli benzinkútnál. Őt és családtagjait végül az Othram, Inc. DNS-elemzésének köszönhetően azonosították.

A sikeresen létrehozott profilt közvetlenül összehasonlították a Martin család ismert rokonaitól kapott referencia-mintákkal. Ez az összehasonlítás lehetővé tette a nyomozók számára, hogy nagy pontossággal értékeljék a biológiai kapcsolatokat”

- írták a közleményben, hozzátéve, hogy ez egy rendkívül hosszadalmas és nehéz folyamat volt.

Az azonosítást követően értesítették a legközelebbi rokonokat, akik a magánéletük védelmét kérték. Információk szerint a Martin házaspárnak volt egy 28 éves fia is, Don, egykori tengerészgyalogos, aki a család eltűnésekor a New York-i Columbia Egyetem hallgatója volt - írja a People.