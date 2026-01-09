Rémségek háza: több száz emberi maradványt találtak egy 34 éves férfi otthonában

Emberi maradványokat, csontokat találtak egy férfi otthonában, akit közel 500 vádpontban találtak bűnösnek. Az elkövető egy temetőből tulajdonította el a csontokat, koponyákat, melyet az otthonában tárolt.

Emberi maradványokat tulajdonított el egy helyi temetőből

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egy pennsylvaniai férfit közel 500 vádponttal tartóztattak le, miután több sírt és mauzóleumot is kirabolt. A 34 éves Jonathan Gerlachot január 6-án, kedden tartóztatták le a pennsylvaniai Yeadonban található Mt. Moriah temetőben – közölte Tanner Rouse, Delaware megye ügyésze. Rouse szerint a hatóságok házkutatást hajtottak végre Gerlach otthonában, ahol több száz csontváz maradványt találtak.

Január 8-án, csütörtökön Gerlachot 496 vádponttal vádolták meg, köztük 100 vádpontban holttest meggyalázásáért, 100 vádpontban jogtalan eltulajdonításért és 100 vádpontban lopott vagyon elfogadásáért. A fennmaradó 196 vádpont között 26 betörés, 26 birtokháborítás, 26 közemlékmű szándékos meggyalázása, 26 tiszteletreméltó tárgy szándékos meggyalázása, 26 történelmi helyszín és temetkezési hely szándékos meggyalázása, valamint 26 bűncselekmény szerepel. Gerlach emellett 7 –7 rendbeli tiltott birtokháborítás (kerítéssel/kerítéssel körülvett terület, valamint kihelyezett táblával jelzett terület) vádjával is szembesül.

Január 6-án, kedden, körülbelül este 8 órakor Leah Cesanek nyomozó, és Chris Karr nyomozó figyelemmel kísérték a Mt. Moriah temetőt. A nyomozópáros számtalan csontot és koponyát talált Gerlach autója hátsó ülésén. Az elkövetőt látták a temetőt elhagyni, miközben egy vászontáskát, feszítővasat és egyéb tárgyakat tartott magánál. Gerlachot ezután őrizetbe vették, és beismerte, hogy körülbelül 30 emberi maradványt lopott el.

Gerlach otthonára házkutatási parancsot adtak ki és hajtottak végre, ahol több mint 100 teljes vagy részleges emberi maradványt és csontvázat találtak.

A nyomozók a minap egy horrorfilmbe csöppentek. Hihetetlen látvány volt

- mondta Rouse a sajtóközlemény szerint.

Nem csak egy temetőből lophatott

Az ABC6 szerint Rouse továbbá azt is megemlítette, hogy az emberi maradványok egy része gyermekeké volt, köztük néhány hónapos csecsemőké is. Néhány maradvány 200 éves volt, míg mások „sokkal újabbak”. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a különböző maradványokat más-más állapotban találták meg a férfi otthonában. Néhány maradványt összeraktak, és koponyák is sorakoztak a polcokon.