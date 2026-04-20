Visszament a tűzbe, hogy mentse a ruháit: ez okozta a kállói férfi halálát

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 08:25
Kállólakástűz
Hiába menekült ki ő is és a párja is időben, úgy döntött, visszamegy a lángok közé. Tragédiával végződött a kállói tűzeset.

Egy elektromos rezsó okozott tüzet szombat éjjel egy házban. A lakók, egy férfi és a felesége még időben ki tudtak menekülni a lángok elől, azonban ekkor a férj olyan döntést hozott, ami később végzetesnek bizonyult. Úgy határozott, visszamegy a ruhákért a lángok közé. Holttestére az ablak közelében találtak rá a tűzoltók. A ház porig égett, a férfi rettenetes halált halt.

"Már kijött, de bement a ruhákért, hogy felöltözködik, és már nem tudott kijönni" - árulta el a tragédia kapcsán a Tényeknek az egyik szomszéd, hozzátéve: az idős pár álmából riadt fel, úgy menekültek ki a felgyulladt épületből.

A tűzoltók nagy erővel dolgoztak a 74 négyzetméteres épületben tomboló lángok megfékezésén. Félő volt ugyanis, hogy azok továbbterjednek, még több otthonban végezve pusztítást.

