„Azt hittem, átverés!” – Váratlanul gazdagodtak meg a tanárok, miután mindenki törölte a gyanús e-mailt

Képzeld el, hogy egy fárasztó tanítási nap után megnyitod az leveleidet, és egy gyanús e-mail virít a fiókod tetején: „Ingyen pénz vár, kattints ide!” Te mit tennél? Valószínűleg azonnal a kukába hajítanád, ahogy azt a San Francisco-i iskolakerület pedagógusai is tették. Csakhogy ezúttal nem egy nigériai herceg akart csalni, hanem egy hús-vér informatikus döntött úgy, hogy megváltja a világot.

Pánik a tanáriban: mindenki törölte a gyanús e-mailt

Április 9-én furcsa hullám söpört végig a helyi iskolákon. Minden egyes pedagógus ugyanazt az üzenetet kapta, ami első ránézésre kísértetiesen emlékeztetett a netes csalók próbálkozásaira. A digitális ajándékkártyákról szóló linkek láttán a legtöbben gyanakodva húzták össze a szemöldöküket.

Ez volt a legnehezebb rész. Szinte könyörögnöm kellett nekik: kérlek, kattintsatok rá!

– mesélte nevetve Ginny Fang, az adományt kezelő alapítvány elnöke, aki maga is alig hitte el, hogy az emberek félnek elfogadni az ingyenpénzt.

Végül kiderült az igazság: a linkek valódiak voltak. Egy névtelen, a technológiai szektorban dolgozó milliomos ugyanis úgy döntött, hogy szétoszt kerek 1,6 millió dollárt (kb. 580 millió forintot) a pedagógusok között. Ez fejenként nagyjából 250 dolláros, azaz 90 ezer forintos váratlan bónuszt jelentett minden tanárnak.

„Többet keresek, mint egy egész iskola költségvetése”

A titokzatos adományozó nem véletlenül választotta éppen a tanárokat. Elmondása szerint mélyen felháborítja az a társadalmi szakadék, ami közte és a gyerekeket oktatók között tátong.

Tisztában vagyok vele, milyen nehéz tanárnak lenni. A fizetésem magasabb, mint sok iskola teljes költségvetése

– nyilatkozta az anonimitást kérő jótevő.

A férfi szerint sokat elmond a mai világról, hogy egy informatikust nagyságrendekkel jobban megfizetnek, mint a legkiválóbb tanárokat. Szerette volna, ha a pedagógusok végre láthatónak és megbecsültnek éreznék magukat.

Nem áll meg itt: mindent el akar osztogatni

Ami pedig a legmeglepőbb: a most elosztott hatalmas összeg a családja vagyonának mindössze 5 százalékát teszi ki. A titokzatos milliomosnak esze ágában sincs hatalmas jachtokon pöffeszkedni, szerény céljai vannak az életben.

A társadalom azt súgja nekem, hogy ez mind az enyém, megérdemeltem. Egy pillanatig sem tudom ezt komoly arccal elhinni. Mire van szükségem? Elég ételre és arra, hogy egyszer egyetemre küldhessem a gyerekeimet. Minden mást el akarok adományozni a következő 10-20 évben

– vallotta be őszintén a férfi.