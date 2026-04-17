„Isten éltesse még 100 évig!” – záporoznak a köszöntések a 109 éves Gizi néninek

A 109 éves Nemecz Gizella belopta magát az emberek szívébe; a kora mellett a kedvessége és pozitivitása is példás. Rengeteg dolgot átélt és túlélt, mégis képes pozitívan szemlélni a világot. Fiatalkorában megjósolták a tenyeréből, hogy sokáig fog élni, ami be is igazolódott. Gizi néni minden napért nagyon hálás, amit még a szeretteivel tölthet.

Gizi néni a róla készült festmény előtt: itt még csak 3 éves volt Fotó: Bors

A születésnapi cikkünk és videónk nyomán rengeteg köszöntést és pozitív üzenetet kap Gizi néni, amikért nagyon hálás. Íme néhány jókívánság:

Nagyon Boldog születésnapot kívánok tiszta szívből, sok szeretettel! Istenke éltesse erőben egészségben, a szerettei körében.

„Nagyon boldog születésnapot kívánok neki! Sok szép évet!”

„Boldog születésnapot kívánok erőben és jó egészségben!”

„Isten éltesse még 100 évig!”

„Jó egészséget és minden jót kívánok neki!”

„Isten éltesse! Erőt egészséget!”

Áldja meg a jó Isten még sokáig erőben, egészségben. Legyen példa minden embernek!

„Minden szépet, és jót kívánok.”

„Boldog születésnapot kívánok, áldja meg a jó Isten erőben egészségben”

„A jó Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben! Nagyon boldog születésnapot kívánok sok szeretettel!”



A 109 éves Gizi néni elárulta a hosszú élet titkát

A hosszú élet titka az erős hit, az összetartás, a család, hogy a családban semmi zűr ne legyen. Az egymás iránti megbecsülés. Nagyon kell alkalmazkodni és meg kell szokni a különböző emberek természetét, mert hogyha azzal tisztában vagyunk, akkor nincsenek veszekedések, akkor mindig csak az öröm, a boldogság, a megértés van

– mondta a Borsnak Gizi néni.

Nézd meg te is a 109 éves Gizi néni születésnapjáról készült videónkat!