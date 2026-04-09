"Senki nem érdemel ilyen kegyetlen halált" – megrázó részletek derültek ki a császártöltési gyilkosságról

Húsvétra várta haza családja Temesvárra az 57 éves M. Károlyt, aki azonban nem érkezett meg. Lánya, Izabella a közösségi oldalakon kezdte keresni, miután a férfi albérlői azt állították, hogy nagypéntek hajnalán egy piros kisbusz vitte el a Császártöltésen található háztól. Elsőre senki sem gondolta, hogy gyilkosság történt.
A történet azonban hamar gyanússá vált: a férfi telefonja ki volt kapcsolva, és korábban soha nem fordult elő, hogy ne adott volna hírt magáról. Lánya szerint édesapja jószívűsége vezetett a tragédiához.
Édesapám Császártöltésen vett egy házat, ott élt, és hogy könnyebb legyen az élete, a kis ház hátsó részébe befogadott albérlőként egy párt
– mondta elkeseredetten Izabella.
"Attila, a fiatal férfi már megjárta a börtönt, drogozott is, de édesapám úgy volt vele, mindenkinek jár még egy esély, ez lett a veszte a drága lelkének. Amikor apa nem érkezett meg és a telefonja is ki volt kapcsolva, az albérlőket hívtam fel. Attila párja azt mondta, három napja elindult haza egy személyszállító piros kovásznai mikrobusszal, egy ilyen háztól házig fuvarozó szolgáltatóval, de sem a sofőr nevét, sem az autó rendszámát nem tudta megmondani. Azt mondták, hajnalban, 2 és 3 óra között hallották, hogy megáll a kisbusz, csukódik az ajtó, majd elindul az autó.”
Izabella már ekkor érezte, hogy valami nem stimmel, és gyanította, hogy az albérlők nem mondanak igazat. Bár reménykedett, hogy édesapja életben van, biztos volt benne, hogy bántalmazhatták vagy kirabolhatták.
A helyiek beszámolói tovább erősítették a gyanút.
Azt mondták, ott a nő már nem a buszos történetet adta elő, hanem hogy mindhármukat elrabolták csuklyás idegenek, Károlyt le is ütötték, ők elmenekültek, nem tudják, hol lehet, hová vihették a főbérlőjüket
– mondta a férfi egyik ismerőse, Alexandra, miután az albérlőket a közeli Hajóson látták.
A család kérésére a férfi kollégái is bekapcsolódtak a keresésbe. A házban egy másik albérlőt is találtak, aki ellentmondásosan nyilatkozott, majd elmenekült, ezért értesítették a rendőrséget.
Bár hivatalosan nem adtak ki körözést, a hatóságok nyomozni kezdtek. Április 8-án nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök a császártöltési házhoz, lezárták a környéket, és megkezdték a helyszínelést.
"Amikor megláttuk a helyszínelőket, már tudtuk, itt nagy baj történt, a fehér overallos technikusok a filmekben is csak akkor mennek ki egy helyszínre, ha valami véres bűnügyről van szó, egy sima eltűnés esetében ilyen nincs" – mondta egy szomszéd, Tóth László.
Pontosan tudom, miről beszélek, hiszen itt utoljára húsz éve történt ilyen gyalázat, amikor megmérgezték az akkor 28 éves Editkét, és a gyilkosa ki akarta lopni a holttestet a temetőből, mert félt, lebukik az exhumálás utáni boncolásnál. Akkor láttunk ilyen fehér ruhás rendőröket.
A nyomozás során a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság bizonyítékokat talált arra, hogy M. Károlyt meggyilkolták. Két férfit elfogtak és őrizetbe vettek.
Úgy tudjuk, a pincéből került elő Károly holtteste, elásták a présház földes padlózata alá
– mondta a szomszéd a Blikknek.
„Gyalázat, beleborzongok, Károly egy remek ember volt, jószívű, jó kedélyű. Nem tudom miért ölték meg, mit láthatott, mit tudhatott, mit akarhattak tőle. Senki nem érdemel ilyen kegyetlen halált, a családjával együtt mi is gyászoljuk.”
