"Senki nem érdemel ilyen kegyetlen halált" – megrázó részletek derültek ki a császártöltési gyilkosságról

Húsvétra várta haza családja Temesvárra az 57 éves M. Károlyt, aki azonban nem érkezett meg. Lánya, Izabella a közösségi oldalakon kezdte keresni, miután a férfi albérlői azt állították, hogy nagypéntek hajnalán egy piros kisbusz vitte el a Császártöltésen található háztól. Elsőre senki sem gondolta, hogy gyilkosság történt.

Újabb részletek derültek ki a császártöltési gyilkosságról

A történet azonban hamar gyanússá vált: a férfi telefonja ki volt kapcsolva, és korábban soha nem fordult elő, hogy ne adott volna hírt magáról. Lánya szerint édesapja jószívűsége vezetett a tragédiához.

Mi történt Császártöltésen?

Édesapám Császártöltésen vett egy házat, ott élt, és hogy könnyebb legyen az élete, a kis ház hátsó részébe befogadott albérlőként egy párt

– mondta elkeseredetten Izabella.

"Attila, a fiatal férfi már megjárta a börtönt, drogozott is, de édesapám úgy volt vele, mindenkinek jár még egy esély, ez lett a veszte a drága lelkének. Amikor apa nem érkezett meg és a telefonja is ki volt kapcsolva, az albérlőket hívtam fel. Attila párja azt mondta, három napja elindult haza egy személyszállító piros kovásznai mikrobusszal, egy ilyen háztól házig fuvarozó szolgáltatóval, de sem a sofőr nevét, sem az autó rendszámát nem tudta megmondani. Azt mondták, hajnalban, 2 és 3 óra között hallották, hogy megáll a kisbusz, csukódik az ajtó, majd elindul az autó.”

Károly lánya előre érezte a bajt

Izabella már ekkor érezte, hogy valami nem stimmel, és gyanította, hogy az albérlők nem mondanak igazat. Bár reménykedett, hogy édesapja életben van, biztos volt benne, hogy bántalmazhatták vagy kirabolhatták.

A helyiek beszámolói tovább erősítették a gyanút.

Azt mondták, ott a nő már nem a buszos történetet adta elő, hanem hogy mindhármukat elrabolták csuklyás idegenek, Károlyt le is ütötték, ők elmenekültek, nem tudják, hol lehet, hová vihették a főbérlőjüket

– mondta a férfi egyik ismerőse, Alexandra, miután az albérlőket a közeli Hajóson látták.

A család kérésére a férfi kollégái is bekapcsolódtak a keresésbe. A házban egy másik albérlőt is találtak, aki ellentmondásosan nyilatkozott, majd elmenekült, ezért értesítették a rendőrséget.