„Nem voltam hajlandó megenni a feleségem főztjét, miután megtudtam, mit tett bele”

Egy férfi elmesélte, miért nem volt hajlandó megenni a felesége főztjét, miután megtudta, mit tett az ételbe - az incidens hatalmas feszültséget okozott a kapcsolatukban.

Mi volt felesége főztje titkos összetevője?

A férj már akkor tudta, hogy valami nem stimmel, amikor a felesége egy este spagettit készített, és figyelmeztetően azt mondta neki: egye meg, mielőtt bármilyen kérdést is feltenne az étellel kapcsolatban.

Az étel illatával nem volt probléma, de néhány falat után már valami furcsát kezdett érezni. A spagetti édes volt, és mintha földes beütése lett volna. Amikor megkérdezte, mit tett bele, mindenre számított - csak arra nem, amit a felesége mondott.

A nő elmesélte, hogy a hat nappal korábbi maradék spagettit turmixolta össze, majd a friss szószhoz keverte, hogy besűrítse. Ez azonnal elvette a férfi étvágyát - bár ugyanazok az összetevők voltak benne, a turmixolt régi tészta gondolata nyugtalanító volt számára.

Amikor emiatt abbahagyta az evést, a felesége megsértődött. Rámutatott, hogy a férfi már megette a tányér felét, és azt jelenti csak azért reagál így, mert most már tudja mi van benne. A férj nem értett egyet ezzel, mondván: pontosan ez a probléma és eleve nem ette volna meg, ha tudta volna mi van benne.

Mivel nem tudta befejezni a vacsorát, inkább készített magának egy szendvicset. Ez még jobban feldühítette a nőt, és a pár az este további részében alig beszélt egymással.

Az eset a családok között is vitát váltott ki: a feleség rokonai szerint a férfi zavarba hozta őt, míg a saját anyja egyetértett azzal, hogy a helyzet undorító volt, és nem kellett volna rávenni, hogy megegye az ételt.

A férfi bár elismeri, hogy sajnálja, hogy megbántotta a felesége érzéseit, továbbra is úgy véli, hogy joga van beleszólni abba, mit eszik - írja a Mirror.