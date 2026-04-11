BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Szaniszló, Leó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Nem voltam hajlandó megenni a feleségem főztjét, miután megtudtam, mit tett bele”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 11:00
A nyugtalanító összetevő miatt nem tudta befejezni a vacsoráját. A felesége főztje miatt kialakult vita a családokat is szembeállította egymással.
Bors
A szerző cikkei

Egy férfi elmesélte, miért nem volt hajlandó megenni a felesége főztjét, miután megtudta, mit tett az ételbe - az incidens hatalmas feszültséget okozott a kapcsolatukban.

Felesége főztjének rejtélyes összetevője miatt akadt ki a férfi (fotó: Pexels)

Mi volt felesége főztje titkos összetevője?

A férj már akkor tudta, hogy valami nem stimmel, amikor a felesége egy este spagettit készített, és figyelmeztetően azt mondta neki: egye meg, mielőtt bármilyen kérdést is feltenne az étellel kapcsolatban.

Az étel illatával nem volt probléma, de néhány falat után már valami furcsát kezdett érezni. A spagetti édes volt, és mintha földes beütése lett volna. Amikor megkérdezte, mit tett bele, mindenre számított - csak arra nem, amit a felesége mondott.

A nő elmesélte, hogy a hat nappal korábbi maradék spagettit turmixolta össze, majd a friss szószhoz keverte, hogy besűrítse. Ez azonnal elvette a férfi étvágyát - bár ugyanazok az összetevők voltak benne, a turmixolt régi tészta gondolata nyugtalanító volt számára.

Amikor emiatt abbahagyta az evést, a felesége megsértődött. Rámutatott, hogy a férfi már megette a tányér felét, és azt jelenti csak azért reagál így, mert most már tudja mi van benne. A férj nem értett egyet ezzel, mondván: pontosan ez a probléma és eleve nem ette volna meg, ha tudta volna mi van benne.

Mivel nem tudta befejezni a vacsorát, inkább készített magának egy szendvicset. Ez még jobban feldühítette a nőt, és a pár az este további részében alig beszélt egymással.

Az eset a családok között is vitát váltott ki: a feleség rokonai szerint a férfi zavarba hozta őt, míg a saját anyja egyetértett azzal, hogy a helyzet undorító volt, és nem kellett volna rávenni, hogy megegye az ételt.

A férfi bár elismeri, hogy sajnálja, hogy megbántotta a felesége érzéseit, továbbra is úgy véli, hogy joga van beleszólni abba, mit eszik - írja a Mirror.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
