„Nem engedtem, hogy a feleségem eljöjjön a bátyám esküvőjére, mert fehér ruhát akart viselni”

A megsértődött feleség hatalmas balhét csapott abból, hogy férje megtiltotta neki, hogy fehér ruhát viseljen a testvére esküvőjén. A nő olyan szavakkal illette férjét és annak családját, amely szinte már felháborító.

A megsértődött feleség csúnya szavakkal illette a férjét a ruha miatt

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Megsértődött feleség miatt panaszkodik a férj az interneten

Az esküvők örömteli eseménynek kellene lennie, de sokszor családi drámák okoznak kellemetlen pillanatokat és zűrzavaros eseményeket. Ráadásul az esküvői szertartások egyik szigorú szabálya, hogy csak a menyasszony viselhet fehér ruhát.

Egy Reddit felhasználó ezen szabállyal kapcsolatban osztotta meg történetét, melyben a felesége okozott kisebb bonyodalmat. A nő ugyanis a férje testvérének esküvőjén ragaszkodott ahhoz, hogy fehér ruhát viseljen, holott nem ő volt a házasulandó menyasszony. A feleség végül otthon maradt, aki egyébként nem ápol jó kapcsolatot a sógorának - most már - feleségével.

Megmondtam neki, hogy ha megpróbál fehér ruhát viselni, akkor nem jöhet el. Vett egy fekete ruhát, azt mondta, hogy azt fogja viselni az esküvőn. És én hittem neki. De, amikor készen álltunk az induláshoz, ő fehér pántos ruhában jött le a lépcsőn. Elvesztettem a türelmemet, és megkérdeztem, mi a fene baja van. Azt mondta, hogy nem érteném meg, és hogy nem kellene beleavatkoznom a nők közötti vitákba. Mondtam neki, hogy álljon meg és öltözzön át, különben nem viszem magammal. Azzal érvelt, hogy a fekete ruhát visszavitte, mert túl szűk volt, ami igaz is volt, de biztos vagyok benne, hogy ez szándékos lépés volt a részéről.

Megpróbált rávenni, hogy hagyjam annyiban, mert késésben voltunk az esküvőről, de én ragaszkodtam hozzá, hogy öltözzön át. Közöltem vele, hogy nem csak a sógornőmet, hanem a testvéremet is tönkreteszi. Ő nem volt hajlandó átöltözni, én pedig kicsinyesnek neveztem, majd elmentem.

- olvasható a posztban. A történet itt nem ér véget, ugyanis a feleség a nővéréhez ment, végül a férjét mérgező és bántalmazó személynek titulálta a családjával együtt.

Az egyik felhasználó megkérdezte a posztolót, hogy felesége viselt-e már fehér ruhát esküvőn, mire a férfi így válaszolt: „Igen, viselt, de az évekkel ezelőtt volt. Még azelőtt, hogy összeházasodtunk. Ő ezt ”vicces történetként" meséli, pedig valójában csak kicsinyes és gyűlöletes viselkedés a nő iránt.”