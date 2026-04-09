Boldogan készülődött esküvőjére a pár: egy hónappal a menyegző előtt jött a sokkoló fordulat

Alig egy hónappal az esküvője előtt állt feje tetejére egy fiatal pár élete. A menyasszony, Mackenzie Tannhauser és újdonsült férje, Eric Pfaff úgy tervezte, április 24-én mondják ki a boldogító igent, ám ez végül kudarcba fulladt, amikor a nő március elején kettős néma szívrohamot és gerincvelői szélütést kapott, aminek következtében deréktól lefelé lebénult, valamint szívátültetésre szorult.

Semmi sem tarthatta vissza őket: a körülmények dacára is megtartotta az esküvőt a fiatal pár

Egészségben, betegségben: a kórházban tartotta meg az esküvőjét a pár

A szerelmeseket azonban ez sem akadályozhatta meg abban, hogy összekössék az életüket: Mackenzie és Eric március 13-án házasodott össze egy kórházi szobában tartott ceremónia keretein belül Minneapolisban, a legközelebbi barátaik és családtagjaik körében.

Ahelyett, hogy az oltárhoz sétáltunk volna, egy kórházi szobában találtuk magunkat, egymás kezét fogva, mialatt egy mély és gyönyörű szertartáson fogadtunk egymásnak örök szerelmet. A reménytől és a hozzánk legközelebb állók támogatásától körülvéve megígértük, hogy minden kihívással együtt nézünk szembe

- írta Eric egy GoFundMe-oldalon, aki a közösségi oldalán néhány fotó kíséretében tett könnyfakasztó vallomást.

Megfogadtuk, hogy minden lehetséges formában elfogadjuk egymást. Megfogadtuk, hogy törődünk egymás gyengeségeivel és ünnepeljük a másik erősségeit. Megfogadtuk, hogy fogjuk egymás kezét, amikor elveszettnek érezzük magunkat, és együtt haladunk előre, bármi is vár ránk. Megfogadtuk, hogy nap mint nap megmutatjuk egymásnak, hogy mi vagyunk egymás számára a mindenség. Ezen a napon, és minden elkövetkezendő napon, neked adom a szívemet.

Bride Undergoes Heart Transplant Weeks After Hospital Wedding Ceremony https://t.co/yzs8PPyj2V — People (@people) April 7, 2026

Nem sokkal az esküvő után, március 25-én, Eric a közösségi médiában osztotta meg a követőivel, hogy Mackenzie már jól van, és újra felvették a szívátültetés 1. prioritású várólistájára, ami a legmagasabb sürgősségi szint. A várakozás a következő héten, április 3-án véget ért, miután sikerült megfelelő szívet találni, így a műtétet még aznap estére kitűzték.

Ez volt egyébként Mackenzie második szívátültetése - az elsőn még 17 éves korában esett át –, és sikeresnek bizonyult. Eric a beavatkozást követően az Instagramon tett közzé egy fotót arról, ahogy a felesége egy sztetoszkóppal hallgatja, hogyan ver az új szív, valamint köszönetét fejezte ki a donor családjának is – írja a People.