„Őrangyal volt a taxis” – Zoltán, a volt mentős megmentette egy görcsöktől szenvedő nő életét

Berinszki Zoltán, egykori mentős, ma egy életmentő taxival szállítja a szegedi utasokat. De nemcsak taxizik, hanem ha a helyzet megkívánja életet is képes menteni a taxijával. Nemrég egy súlyos fájdalmakkal küzdő fiatal nőt vett fel és csak Zoltán lélekjelenléte akadályozta meg a tragédiát.

Életmentő taxis: Zoltán a mentős múltja révén tudott segít a bajbajutottak hölgyön. Fotó: Berinszki Zoltán / beküldött

Mikor a Taxis diagnosztizál... – az életmentő taxi újra szolgálatban

A sajnálatos eset egy fiatal szegedi nővel, Annával történt meg, aki mint elmondta: már napok óta rosszul volt, és furcsa tüneteket tapasztalt. Elmondása szerint visszatérő, kínzó hasi fájdalmakkal küzdött, ám a sürgősségin nem vették komolyan a panaszait.

Elkéredzkedtem a munkahelyemről, mert már nem bírtam se állni, se ülni, se feküdni. Bementem a sürgősségire, de ott csak egy orvost küldtek ki, aki közölte, vegyek be Algoflexet. Pedig már két görcsoldót is beszedtem előtte, hiába

– idézi fel Anna.

Végül taxit hívott, hogy hazajusson. Ekkor lépett be az életébe Berinszki Zoltán, aki az autóban végül meglátta: itt nem egyszerű rosszullétről van szó. Zoltán érezte, hogy baj lehet, de nem rögtön.

Csak az tűnt fel, hogy egy síró lány szállt a taxiba. Nagyon félve kérdeztem meg, mi a baj. Amikor a ház elé értünk, akkor mondta, hogy irgalmatlan fájdalmai vannak. Akkor kezdtem el úgymond diagnosztizálni, mint régi mentős

– idézte fel. És hát, nem hagyta magára a fájdalmaktól síró fiatal nőt:

Bár a fuvarért fizetett, mondtam neki: ne haragudjon, én most ingyen visszaviszem a klinikára, mert itt komoly baj van” – mesélte a taxis.

A klinikán azonnal ellátták a fiatal nőt, infúziót kapott és bent tartották megfigyelésre. Mint kiderült, vesemedence-gyulladása volt, kezdődő szepszissel. Ennek ismeretében Zoltán gyors döntése akár az életét is megmenthette.

Bent voltam csütörtök estétől szombat délutánig. Mint kiderült, ha az SBO után Zoli nem visz be a klinikára, olyan szepszist kaphattam volna, ami rámegy a veséimre, és életem végéig dialízisre járhatnék

– mondta Anna.

Zoltánt egy különleges, defibrillátorral felszerelt taxival végzi az utasok szállítását Fotó: Berinszki Zoltán / beküldött

Az eset után Anna édesanyja megható levelet írt Zoltánnak, amelyben „őrangyalként” hivatkozott rá. Így fogalmazott:

Az jár a fejemben, hogy vannak még őrangyalaink… A taxis, mint kiderült, mentős volt régen, azonnal bevitte a Klinikára, nem tette ki otthon, lelkiismeretesen pátyolgatta.

Zoltán azonban szerényen beszél az esetről és inkább egykori tanítómesterének, Dr. Zentay Attilának tulajdonítja az elismerést.