„Őrangyal volt a taxis” – Zoltán, a volt mentős megmentette egy görcsöktől szenvedő nő életét

Berinszki Zoltán, egykori mentős, ma egy életmentő taxival szállítja a szegedi utasokat. De nemcsak taxizik, hanem ha a helyzet megkívánja életet is képes menteni a taxijával. Nemrég egy súlyos fájdalmakkal küzdő fiatal nőt vett fel és csak Zoltán lélekjelenléte akadályozta meg a tragédiát.
A sajnálatos eset egy fiatal szegedi nővel, Annával történt meg, aki mint elmondta: már napok óta rosszul volt, és furcsa tüneteket tapasztalt. Elmondása szerint visszatérő, kínzó hasi fájdalmakkal küzdött, ám a sürgősségin nem vették komolyan a panaszait.
Elkéredzkedtem a munkahelyemről, mert már nem bírtam se állni, se ülni, se feküdni. Bementem a sürgősségire, de ott csak egy orvost küldtek ki, aki közölte, vegyek be Algoflexet. Pedig már két görcsoldót is beszedtem előtte, hiába
– idézi fel Anna.
Végül taxit hívott, hogy hazajusson. Ekkor lépett be az életébe Berinszki Zoltán, aki az autóban végül meglátta: itt nem egyszerű rosszullétről van szó. Zoltán érezte, hogy baj lehet, de nem rögtön.
Csak az tűnt fel, hogy egy síró lány szállt a taxiba. Nagyon félve kérdeztem meg, mi a baj. Amikor a ház elé értünk, akkor mondta, hogy irgalmatlan fájdalmai vannak. Akkor kezdtem el úgymond diagnosztizálni, mint régi mentős
– idézte fel. És hát, nem hagyta magára a fájdalmaktól síró fiatal nőt:
Bár a fuvarért fizetett, mondtam neki: ne haragudjon, én most ingyen visszaviszem a klinikára, mert itt komoly baj van” – mesélte a taxis.
A klinikán azonnal ellátták a fiatal nőt, infúziót kapott és bent tartották megfigyelésre. Mint kiderült, vesemedence-gyulladása volt, kezdődő szepszissel. Ennek ismeretében Zoltán gyors döntése akár az életét is megmenthette.
Bent voltam csütörtök estétől szombat délutánig. Mint kiderült, ha az SBO után Zoli nem visz be a klinikára, olyan szepszist kaphattam volna, ami rámegy a veséimre, és életem végéig dialízisre járhatnék
– mondta Anna.
Az eset után Anna édesanyja megható levelet írt Zoltánnak, amelyben „őrangyalként” hivatkozott rá. Így fogalmazott:
Az jár a fejemben, hogy vannak még őrangyalaink… A taxis, mint kiderült, mentős volt régen, azonnal bevitte a Klinikára, nem tette ki otthon, lelkiismeretesen pátyolgatta.
Zoltán azonban szerényen beszél az esetről és inkább egykori tanítómesterének, Dr. Zentay Attilának tulajdonítja az elismerést.
– „Nekem volt egy tanítómesterem, Dr. Zentay Attila, aki arra tanított minket, hogy használjuk az érzékszerveinket: a szemünket, az agyunkat és az orrunkat is. Ő tanított meg minket arra, hogy használjuk a tudásunkat az emberek javára. Én tőle sokat tanultam, és erre büszke vagyok.” – zárta gondolatait az életmentő taxis.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.