„Őrangyal volt a taxis” – Zoltán, a volt mentős megmentette egy görcsöktől szenvedő nő életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 08:30
Egy fájdalmaktól síró fiatal nő ült be Zoltán taxijába, nem is sejtette, hogy aznap este nemcsak egy taxisofőrt, hanem egy egykori mentőst kap segítségül. Berinszki Zoltán lélekjelenléte végül sorsfordítónak bizonyult: életmentő taxijával visszavitte a klinikára az utasát, ahol kiderült, hogy akár az életét is megmentette.

Berinszki Zoltán, egykori mentős, ma egy életmentő taxival szállítja a szegedi utasokat. De nemcsak taxizik, hanem ha a helyzet megkívánja életet is képes menteni a taxijával. Nemrég egy súlyos fájdalmakkal küzdő fiatal nőt vett fel és csak Zoltán lélekjelenléte akadályozta meg a tragédiát.

Életmentő taxis: Zoltán a mentős múltja révén tudott segít a bajbajutottak hölgyön.  Fotó: Berinszki Zoltán / beküldött

Mikor a Taxis diagnosztizál... – az életmentő taxi újra szolgálatban

A sajnálatos eset egy fiatal szegedi nővel, Annával történt meg, aki mint elmondta: már napok óta rosszul volt, és furcsa tüneteket tapasztalt. Elmondása szerint visszatérő, kínzó hasi fájdalmakkal küzdött, ám a sürgősségin nem vették komolyan a panaszait.

Elkéredzkedtem a munkahelyemről, mert már nem bírtam se állni, se ülni, se feküdni. Bementem a sürgősségire, de ott csak egy orvost küldtek ki, aki közölte, vegyek be Algoflexet. Pedig már két görcsoldót is beszedtem előtte, hiába

 – idézi fel Anna.

Végül taxit hívott, hogy hazajusson. Ekkor lépett be az életébe Berinszki Zoltán, aki az autóban végül meglátta: itt nem egyszerű rosszullétről van szó. Zoltán érezte, hogy baj lehet, de nem rögtön.

Csak az tűnt fel, hogy egy síró lány szállt a taxiba. Nagyon félve kérdeztem meg, mi a baj. Amikor a ház elé értünk, akkor mondta, hogy irgalmatlan fájdalmai vannak. Akkor kezdtem el úgymond diagnosztizálni, mint régi mentős

 – idézte fel. És hát, nem hagyta magára a fájdalmaktól síró fiatal nőt

Bár a fuvarért fizetett, mondtam neki: ne haragudjon, én most ingyen visszaviszem a klinikára, mert itt komoly baj van” – mesélte a taxis.

A klinikán azonnal ellátták a fiatal nőt, infúziót kapott és bent tartották megfigyelésre. Mint kiderült, vesemedence-gyulladása volt, kezdődő szepszissel. Ennek ismeretében Zoltán gyors döntése akár az életét is megmenthette.

Bent voltam csütörtök estétől szombat délutánig. Mint kiderült, ha az SBO után Zoli nem visz be a klinikára, olyan szepszist kaphattam volna, ami rámegy a veséimre, és életem végéig dialízisre járhatnék

 – mondta Anna.

Zoltánt egy különleges, defibrillátorral felszerelt taxival végzi az utasok szállítását Fotó: Berinszki Zoltán / beküldött

Az eset után Anna édesanyja megható levelet írt Zoltánnak, amelyben „őrangyalként” hivatkozott rá. Így fogalmazott:

Az jár a fejemben, hogy vannak még őrangyalaink… A taxis, mint kiderült, mentős volt régen, azonnal bevitte a Klinikára, nem tette ki otthon, lelkiismeretesen pátyolgatta.

Zoltán azonban szerényen beszél az esetről és inkább egykori tanítómesterének, Dr. Zentay Attilának tulajdonítja az elismerést.

– „Nekem volt egy tanítómesterem, Dr. Zentay Attila, aki arra tanított minket, hogy használjuk az érzékszerveinket: a szemünket, az agyunkat és az orrunkat is. Ő tanított meg minket arra, hogy használjuk a tudásunkat az emberek javára. Én tőle sokat tanultam, és erre büszke vagyok.” – zárta gondolatait az életmentő taxis.

 

 

 

