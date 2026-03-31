Megmagyarázhatatlan megbetegedések és látomások: a település, amit boszorkányok fertőzhettek meg

Az Új-Mexikó területén fekvő Abiquiúban a 18. században egy igazán sokszínű közösség élt. Ezek a különböző népcsoportok már önmagukban feszültté tették a mindennapokat, de a helyzet csak akkor vett megdöbbentő fordulatot, amikor egy misszionárius érkezett közéjük, hogy a fekete jeleket keresve boszorkányperekkel vessen véget a megmagyarázhatatlan jelenségeknek.

Boszorkányperek Mexikóban: az abiquiúi boszorkányok hátborzongató igaz története. Fotó: David Neely / Shutterstock

Több embert letartóztattak, az ügy az inkvizícióhoz került.

A faluban betegségeket és furcsa tüneteket tapasztaltak az ott lakók.

Először az 1760-as években merült fel, hogy sötét erők harcolnak a település irányításáért.

Juan José Toledo pap egy boszorkányság felismerésére szolgáló kézikönyvvel érkezett a mexikói településre.

Az abiquiúi boszorkányperek története

A faluban rengetegen betegedtek meg. Lázra, olthatatlan szomjúságra panaszkodtak. Elfeketedett fogakról meséltek, és olyan eseteket emlegettek, amikor a szétnyílt testekből rovarok kerültek elő.

Amikor Juan José Toledo pap megérkezett Abiquiúba, már készen állt arra, hogy azonosítsa a boszorkányság jeleit. Egy részletes útmutató alapján dolgozott, amely konkrét viselkedéseket és jelenségeket kötött a sötét varázslatokhoz. A településen tapasztalt feszültségeknek és konfliktusoknak így hamar egy egységes magyarázatot adott: a pap szerint egy erős boszorkány állt a megrázó történések mögött.

A történet nem Toledo pap érkezésével kezdődött. Már évekkel korábban, az 1760-as években jelentések érkeztek arról, hogy a településen egyes csoportok sötét erőkkel küzdenek egymással a hatalomért, és már ezek a beszámolók is eljutottak a hatóságokhoz, ám sokáig nem tettek semmit.

Toledo szerint a megbetegedések mögött csak a boszorkányság állhatott. Ő maga is úgy vélte, hogy megátkozták, mivel erős fájdalmakról számolt be. Azt állította, hogy lázas látomásaiban félig ember, félig állat alakok jelentek meg.

El Cojo, a főboszorkány

A vádak középpontjába Miguel Ontiveros került, akit El Cojo néven emlegettek. Toledo szerint ő állt az átkok hátterében, és rajta keresztül szabadulhatott el a gonosz a faluban. Mivel azonban közvetlenül nem tudott fellépni El Cojo ellen, Toledo bizonyítékokat gyűjtött, majd a hatóságokhoz fordult, ami sikeresnek bizonyult. A kormányzó beavatkozott a helyi történésekbe. A főboszorkányt és több társát is letartóztatták, az ügyet pedig továbbították a mexikóvárosi inkvizíciónak.