Mini-terminátor a menzán: 7 éves kisfiú mentette meg fuldokló barátja életét

Mindenki csak a csattanást hallotta, de Bryson már látta a bajt. A texasi általános iskolában megállt a levegő, amikor az egyik elsős kisfiú falatozás közben fuldokolni kezdett. Nem tudott kiabálni, a torkán akadt falat teljesen elzárta a légutait. Bryson barátja kétségbeesésében csak annyit tudott tenni, hogy utolsó erejével belekapott a mellette ülő kisfiú vállába – ekkor lépett közbe a hétéves életmentő.

Mindenki őt ünnepli: a hétéves életmentő gyorsabb volt, mint a felnőttek Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kisfiú egy pillanatra sem fagyott le. Míg a környezetében lévők sokkot kaptak, ő pontosan tudta, hogy cselekednie kell, különben bekövetkezik a legrosszabb.

Gyorsabb volt az apró életmentő, mint a tanárok

Bryson azonnal akcióba lendült: határozott mozdulatokkal ütögetni kezdte barátja hátát, hogy kimozdítsa a torkán akadt falatot. Az iskola beszámolója szerint a gyerek olyan profin kezelte a helyzetet, hogy mire a pedagógusok odaértek az asztalhoz, a veszély már elhárult.

Nagyon büszkék vagyunk Brysonra, amiért felismerte a szituációt, és ilyen gyorsan cselekedett. Ezen múlt minden

– írták az iskola hivatalos közleményében, ahol a kisfiút azóta csak „Oakie Hősként” emlegetik.

Az anyai lecke mentett életet

Sokan értetlenül álltak azelőtt, honnan volt egy ekkora gyerekben ennyi lélekjelenlét és tudás. A válasz az édesanyjánál, Alisha Campbellnél rejlik, aki korábban egy bölcsődében dolgozott, és ott sajátította el az életmentés alapjait. Úgy döntött, a gyerekeinek is megtanítja a legfontosabb fogásokat – és milyen jól tette!

Hihetetlen, hogy egy ilyen apró dolog, amit megtanítasz a gyerekednek, mekkora hatással lehet mások életére. Sosem tudhatod, mikor jön jól

– nyilatkozta az édesanya a helyi tévének.

Az iskola és a büszke anyuka is ugyanazt üzeni a szülőknek: ne várjanak a tanfolyamokkal, tanítsák meg a gyerekeiknek az alapvető életmentő technikákat, mert láthatóan egy hétéves is képes lehet arra, hogy megfordítsa a sorsot egy kritikus pillanatban – írja a People.