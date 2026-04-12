Mini-terminátor a menzán: 7 éves kisfiú mentette meg fuldokló barátja életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 14:02
kisfiúanyamenza
Valóságos dráma zajlott le a texasi Oak Forest Általános Iskola menzáján. Egy hétéves kisfiú, Bryson Campbell lélekjelenlétén múlt egy másik gyermek élete, amikor az egyik asztaltársát fojtogatni kezdte az étel. Az apró hős gyorsabb volt, mint a tanárai.
Mindenki csak a csattanást hallotta, de Bryson már látta a bajt. A texasi általános iskolában megállt a levegő, amikor az egyik elsős kisfiú falatozás közben fuldokolni kezdett. Nem tudott kiabálni, a torkán akadt falat teljesen elzárta a légutait. Bryson barátja kétségbeesésében csak annyit tudott tenni, hogy utolsó erejével belekapott a mellette ülő kisfiú vállába – ekkor lépett közbe a hétéves életmentő.

Mindenki őt ünnepli: a hétéves életmentő gyorsabb volt, mint a felnőttek Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kisfiú egy pillanatra sem fagyott le. Míg a környezetében lévők sokkot kaptak, ő pontosan tudta, hogy cselekednie kell, különben bekövetkezik a legrosszabb.

Gyorsabb volt az apró életmentő, mint a tanárok

Bryson azonnal akcióba lendült: határozott mozdulatokkal ütögetni kezdte barátja hátát, hogy kimozdítsa a torkán akadt falatot. Az iskola beszámolója szerint a gyerek olyan profin kezelte a helyzetet, hogy mire a pedagógusok odaértek az asztalhoz, a veszély már elhárult.

Nagyon büszkék vagyunk Brysonra, amiért felismerte a szituációt, és ilyen gyorsan cselekedett. Ezen múlt minden

– írták az iskola hivatalos közleményében, ahol a kisfiút azóta csak „Oakie Hősként” emlegetik.

Az anyai lecke mentett életet

Sokan értetlenül álltak azelőtt, honnan volt egy ekkora gyerekben ennyi lélekjelenlét és tudás. A válasz az édesanyjánál, Alisha Campbellnél rejlik, aki korábban egy bölcsődében dolgozott, és ott sajátította el az életmentés alapjait. Úgy döntött, a gyerekeinek is megtanítja a legfontosabb fogásokat – és milyen jól tette!

Hihetetlen, hogy egy ilyen apró dolog, amit megtanítasz a gyerekednek, mekkora hatással lehet mások életére. Sosem tudhatod, mikor jön jól

– nyilatkozta az édesanya a helyi tévének.

Az iskola és a büszke anyuka is ugyanazt üzeni a szülőknek: ne várjanak a tanfolyamokkal, tanítsák meg a gyerekeiknek az alapvető életmentő technikákat, mert láthatóan egy hétéves is képes lehet arra, hogy megfordítsa a sorsot egy kritikus pillanatban – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
