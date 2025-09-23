Elképesztő hőstett: a szomszédok mentették meg egy idős férfi életét Budapesten

Szombat este drámai események játszódtak le Budapesten, amikor egy 70 év körüli férfi az otthonában hirtelen rosszul lett. A férfi zavartan kezdett viselkedni, majd nem sokkal ezután összeesett. Az ijedt hozzátartozók azonnal segítséget kerestek, és a szomszédban élő orvos házaspárhoz rohantak, miközben mentőt is hívtak a helyszínre.

Hihetetlen életmentés történt Budapesten. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A szomszédban élő orvosok azonnal reagáltak a segélykérésre, és sietve a férfihoz indultak. A beteget megvizsgálták, felmérték az állapotát, majd rövid időn belül felismerték a helyzet súlyosságát. A férfi keringése és légzése is leállt, ezért rögtön megkezdték az újraélesztést. Az életmentő beavatkozás hosszú perceken át tartott, miközben a hozzátartozók feszült figyelemmel követték az eseményeket. Néhány perces küzdelem után a férfi szervezete reagált: visszatért a keringése és a légzése, ami életmentő fordulatot jelentett.

Eközben a helyszínre riasztott mentőegység is megérkezett, akik átvették a beteg ellátását. Az esetkocsi szakemberei a férfit eszméletlen állapotban találták, de a szomszéd orvosok gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően már stabilabb állapotban volt. A mentők további ellátást nyújtottak, biztosították a légútjait, és folytatták az életfunkciók stabilizálását. Az emelt szintű helyszíni ellátás után a beteget stabíl állapotban szállították kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán számolt be az esetről, ahol kiemelték, hogy a szomszédban élő orvos házaspár gyors reagálása és szakszerű beavatkozása döntő szerepet játszott abban, hogy a férfi túlélte az életveszélyes helyzetet. A bejegyzésben a mentők mielőbbi felépülést kívántak a betegnek, valamint köszönetet mondtak és gratulációjukat fejezték ki az életmentésben részt vevő orvosoknak, valamint a helyszínre kiérkező mentőegységnek.