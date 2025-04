"Minden kihívás csak erősebbé tesz" – Dávid a saját teste rabja, mégsem hagyja, hogy a betegség győzzön

A 24 éves fiú már hatéves kora óta küzd a Duchenne-szindrómával, egy ritka genetikai betegséggel, amely fokozatosan bénítja le az izmokat, és amely végül teljes mozgásképtelenséghez vezet. Dávid állapota 2018-ban vált még súlyosabbá, ekkor ugyanis gégemetszést kellett végezni rajta, így már beszélni sem tud. Azóta ágyhoz kötve, lélegeztetőgépen él. A külvilággal az interneten tartja a kapcsolatot, így éli mindennapjait.

Rostás Dávid 24 évesen ágyhoz kötve, lélegeztetőgépen él, kezeit is csak korlátozottan tudja használni. Viszont betegsége ellenére az élethez való hozzáállása hihetetlenül pozitív (Fotó/Olvasói)

Rendíthetetlen optimizmus a betegségben

Betegsége ellenére a fiatal fiú nem hagyja, hogy a bezártság, a fájdalom és a magány legyőzze őt. Dávid minden nap úgy éli meg a világot, ahogy más talán csak álmodni tud róla – belső erővel, alkotással, és rendíthetetlen optimizmussal.

Az interneten keresztül tart kapcsolatot a külvilággal. Itt születnek azok a versek, dalszövegek, naplórészletek és motiváló gondolatok, amelyek szinte szárnyat adnak azoknak, akik elolvassák őket. Őszintesége, érzékenysége, humora és hite olyan erővel szól az emberekhez, amely ritka ajándék a mai világban.

Facebook-oldalán rendszeresen osztja meg gondolatait, amelyek már most is sokakat inspirálnak. Egyre több követője van, sokan írnak neki vissza, hogy az írásai segítettek nekik is. Ő pedig mindig újra és újra bizonyítja:

Az akadályok nem állíthatnak meg. Minden kihívás csak erősebbé tesz.

Dávid egyik legismertebb alkotása a "Négy fal között" című dalszöveg, amely egyfajta kiáltás – egy belső szabadságvágy, álom, és valóság keveréke:

Négy fal között élek én, néha szűkös a tér, de álmodom és remélek, kinyílik majd a világ előttem.

Ez a dal – és sok más írása – mély emberi érzéseket közvetít: a bezártság fájdalmát, a magányt, de ugyanúgy a reményt, az álmodás képességét és az élet apró örömeit is. Az emberekhez szóló üzenetei, bár az ő saját fájdalmát tükrözik, ugyanakkor erőt is adnak mindenkinek, aki valaha küzdött már saját korlátaival. Az írásokban gyakran tükröződik a vágy a szabadság után, a világ felfedezése, a kalandok átélése, amelyek mind szoros összefonódásban vannak Dávid személyiségével. Dávid számára a betegség csak egy fizikai állapot, a lelke azonban szabadon szárnyalhat.