12 órát adtak vejének – az ország legidősebb donoraként adta neki veséjét

Egy férfi második esélyt kapott az életre, amikor Nagy-Britannia legidősebb donora - saját apósa - felajánlotta neki a veséjét, amikor transzplantációra szorult.

Az ország legidősebb donora mentette meg veje életét (fotó: Facebook)

Gondolkodás nélkül lett donor, hogy megmentse szeretett veje életét

A 49 éves Ian Tonks éveket töltött sikertelen kezelésekkel, dialízisre szorulva, miután 12 évvel ezelőtt első veseátültetésen esett át. Ez hat évvel később autoimmun betegség miatt problémákat okozott, és veszélybe sodorta az életét.

A korával kapcsolatos kétségek ellenére Ian apósa, a 84 éves Graham Sisson felajánlotta, hogy kivizsgáltatja magát, és később jóváhagyták a transzplantációt. A műtétet a Manchesteri Királyi Kórházban végezték el.

Több mint egy évvel később Ian és Graham a This Morning adásában jelentek meg, hogy kapcsolatukról és a történtekről meséljenek Rochelle Humes és Joel Dommett műsorvezetőknek.

Láttam magam előtt, ahogy napról napra romlik az állapota. A család több tagja is megpróbálta már felajánlani a segítségét, de különböző okokból nem tudták megtenni

- mondta Graham.

Elmondta, úgy érezte, ha valaki más nem lép közbe, elveszíthetik őt, ezért a feleségével megbeszélve ment el vizsgálatra - a koruk eszükbe sem jutott. Miután majdnem elvesztették Iant, az orvosok azonnal műtétre készültek, és a sikeres beavatkozás után mindketten egészségesen élnek.

Szeretnék nagy köszönetet mondani a Manchester Royal Infirmary NHS-nek. Nemcsak a sebészeknek, hanem a koordinátoroknak és a dialíziscsapatnak is - mindenkinek, aki részt vett a kezelésekben, segített és életben tartott

- mondta Ian, aki hozzátette: úgy érzi, mintha megnyerte volna az élet lottóját. (Mirror)