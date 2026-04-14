"Ezt a fájdalmat senki sem értheti" - Dolli édesanyja meghatóan emlékezik meggyilkolt lányára

Mint azt a Bors megírta, 2026 januárjában hiába keresték telefonon a szerettei és a barátai a fitneszmodell TikTokkert, Dollit. Aggódni kezdtek, ezért a rendőrséghez fordultak. Az egyenruhások kimentek a fiatal nő angyalföldi lakásához, de nem reagált a kopogtatásukra. A katasztrófavédelem munkatársai betörték az ajtót, a lakásban pedig a rendőrök megtalálták Dolli vérben ázó holttestét. Az angyalföldi gyilkosság áldozata 25 évet élt.

Dolli megölésével E. Gábort gyanúsítják

Fotó: Facebook

A gyilkossággal E. Gábort gyanúsítják. A férfit letartóztatták, majd pedig az IMEI-be szállították, mert felmerült a gyanú, hogy a feltételezett elkövető kóros elmeállapotú.

Dolli boldogságra vágyott

A sportban tehetséges lány egyik közeli barátja, a tragédia után szomorú részleteket mesélt lapunknak Dolli életéről. Elmondta, hogy a lány vágyott a tiszta szerelemre, de a férfiak többsége csak átverte és kihasználta. Volt olyan is, akit Dolli tartott el.

Szinte mindent a sportnak rendelt alá. Nagyon odafigyelt a táplálkozásra, vigyázott, hogy nehogy elhízzon

– mondta lapunknak az egyik barátnője, és hozzátette: Dolli soha nem idegenkedett a munkától. Gyorsétteremben és gyárakban is helytállt. Arról álmodott, hogy egy nap saját fitneszszalont nyit.

Dolli édesanyja most egy szívbemarkoló posztot tett közzé lánya emlékére.

Ezt a fájdalmat senki sem értheti, csak az, aki átéli anyaként

– írta, majd megosztotta Klen Déw énekes egyik legszomorúbb számát.

A dal szövege pontosan leírja, mit is érez Mónika.

„Üres az ég, csak falak felelnek a hangod helyén/Most csendek peregnek, a kezem nyúlna, de nincs már kit érjek...

Vezess engem, míg a szívem megnyugszik belül/Istenem mondd, hol van most az a fény.”