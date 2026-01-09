Letartóztatták az angyalföldi gyilkosság elkövetőjét – Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították

Elrendelte a bíróság az angyalföldi gyilkosság elkövetőjének letartóztatását. Mivel felmerült, hogy az elkövető kóros elmeállapotú, a férfit a tárgyalásról az IMEI-be, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállítottak. A feltételezett elkövető a bíróságon nem tett vallomást, nem fellebbezett a döntés ellen.

Az angyalföldi gyilkosság áldozata egy gyönyörű fitneszmodell Fotó: Bors

Angyalföldi gyilkosság: halálra késelték a gyönyörű fitneszmodellt

A 29 éves, gyönyörű fitneszmodell 2 éve költözött Budapestre az oroszlányi családjától. A fiatal nőt rengetegen kedvelték, a rokonokat és a barátokat sokkolta a tragédiája.

A rendőrségre január 6-án érkezett a bejelentés, hogy Dollit napok óta nem érik el. Az egyenruhások kiszálltak a lány angyalföldi lakásához, de nekik sem nyitott ajtót. Miután a katasztrófavédelem munkatársai a bejáratot betörték, a rendőrök odabent megtalálták az áldozat holttestét. Azonnal világossá vált, hogy a gyönyörű nőt megkéselték. Az elkövetőt január 7-én, a XIX. kerületi lakásában kapták el. E. Gábor a gyilkosságot beismerte. Információink szerint azt vallotta, hogy Dollival szexuális együttlét után végzett, de a szörnyű tette előtt még pénzt követelt a modelltől.

Mónika, a gyászoló édesanyja szívszorító hozzászólást írt a lánya egyik posztja alá a Facebookon: „Édes kisbabám, gyere vissza, könyörgöm!”

A Bors elérte Dolli nevelőapját, de a férfi nem kívánt kérdéseinkre válaszolni.

A lány közeli ismerősei szerint Dolli szinte mindent a sportnak rendelt alá, de élvezte az életet. Egy barátnője így búcsúzott tőle: „Ígérem majd viszek sportszeletet és lángost, de csak megszagolni mert te ilyet nem ehetsz! Büszke voltam rád mindig. A kitartásodra, a sport iránti elkötelezettségedre, szeretetedre.”

Dolli TikTok-csatornáját is sokan követték. A lány vicces videókkal szórakoztatta rajongóit. Többek között gyakorlatokat mutatott be, hagymát pucolt, vagy bögrét festett.

A fitneszmodell rendszeresen indult versenyeken, melyeken eredményesnek is bizonyult.

Novemberben ünnepelte a 29. születésnapját. Tele volt tervekkel.