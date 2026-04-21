Döbbenetes fordulat! Szicíliában szeretett bele, Budapesten találta meg újra a szerelmét!

Még a népszerű Ízek, imák, szerelmek című film előtt megélte Tündi azt, amit Julia Roberts karaktere a híres amerikai filmben: hirtelen elhatározásból elköltözik otthonról, Izrael után az olasz származású apukájához utazik és új életet kezd Taorminában. Ott döbbenetes fordulat várja: találkozik élete szerelmével, akivel elveszítik egymást. De ne fussunk előre...

Tündi nem gondolta, hogy ilyen döbbenetes fordulat várja majd Olaszországban. Fotó: Mediaworks

Döbbenetes fordulat: így talált egymásra a két magyar szív Szicíliában

Tünde az otthoni nehézségek után Olaszországban felfedezte fel az élet örömeit, mégis később Magyarországon találta meg a belső egyensúlyát. Közben Ferenc, a feltörekvő tehetség egy rangos hazai verseny megnyerése után vágott neki a nagyvilágnak. Nem aprózta el: nyereményével, félretett pénzével és a szülei támogatásával útnak indult, hogy elmerüljön az olasz gasztronómia titkaiban. Catania és Palermo konyháit járta végig, ahol nulláról indult, takarításért cserébe tanulta ki a mesterséget.

De hát a nagy álmokért meg kell dolgozni!

És ekkor jött AZ a bizonyos véletlen… Egy apró, családi vendéglő Taorminában. Egy váratlan találkozás. És egy lány, aki mindent megváltoztatott. Tünde – szintén magyar, szintén álmodozó, aki kereste identitását. Hiszen véreiben magyar, roma és olasz vér is folyik, és valahogy pont ott, pont akkor keresztezte Ferenc útját. Ki gondolta volna, hogy egy fiatal magyar séfet álmai egészen Szicíliáig repítenek, és ott nemcsak a tökéletes paradicsomszósz receptjét, hanem élete szerelmét is megtalálja? Az Isten keze? Több mint valószínű! A két fiatal között azonnal fellángolt valami, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. De ahogy a legjobb történetekben, itt sem volt minden egyszerű…Ferencnek haza kellett térnie, hiszen fel kellett készülnie a következő rangos, nemzetközi séf versenyre, amit Strasbourgban szerveztek.

Elhatároztuk, hogy Magyarországon fogunk találkozni a felkészülésem alatt. Megbeszéltünk egy időpontot, meg egy helyet. Én nagyon vártam. Elmentem a randira és ő nem volt ott. Nagyon csalódott voltam és főleg nagyon mérges. Nem tudtam ezt legyőzni magamban és visszamentem, de ő ott sem volt!

– idézi fel csalódottan Ferenc.