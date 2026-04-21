Döbbenetes fordulat! Szicíliában szeretett bele, Budapesten találta meg újra a szerelmét!

Még a népszerű Ízek, imák, szerelmek című film előtt megélte Tündi azt, amit Julia Roberts karaktere a híres amerikai filmben: hirtelen elhatározásból elköltözik otthonról, Izrael után az olasz származású apukájához utazik és új életet kezd Taorminában. Ott döbbenetes fordulat várja: találkozik élete szerelmével, akivel elveszítik egymást. De ne fussunk előre...
Tünde az otthoni nehézségek után Olaszországban felfedezte fel az élet örömeit, mégis később Magyarországon találta meg a belső egyensúlyát. Közben Ferenc, a feltörekvő tehetség egy rangos hazai verseny megnyerése után vágott neki a nagyvilágnak. Nem aprózta el: nyereményével, félretett pénzével és a szülei támogatásával útnak indult, hogy elmerüljön az olasz gasztronómia titkaiban. Catania és Palermo konyháit járta végig, ahol nulláról indult, takarításért cserébe tanulta ki a mesterséget.
De hát a nagy álmokért meg kell dolgozni!
És ekkor jött AZ a bizonyos véletlen… Egy apró, családi vendéglő Taorminában. Egy váratlan találkozás. És egy lány, aki mindent megváltoztatott. Tünde – szintén magyar, szintén álmodozó, aki kereste identitását. Hiszen véreiben magyar, roma és olasz vér is folyik, és valahogy pont ott, pont akkor keresztezte Ferenc útját. Ki gondolta volna, hogy egy fiatal magyar séfet álmai egészen Szicíliáig repítenek, és ott nemcsak a tökéletes paradicsomszósz receptjét, hanem élete szerelmét is megtalálja? Az Isten keze? Több mint valószínű! A két fiatal között azonnal fellángolt valami, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. De ahogy a legjobb történetekben, itt sem volt minden egyszerű…Ferencnek haza kellett térnie, hiszen fel kellett készülnie a következő rangos, nemzetközi séf versenyre, amit Strasbourgban szerveztek.
Elhatároztuk, hogy Magyarországon fogunk találkozni a felkészülésem alatt. Megbeszéltünk egy időpontot, meg egy helyet. Én nagyon vártam. Elmentem a randira és ő nem volt ott. Nagyon csalódott voltam és főleg nagyon mérges. Nem tudtam ezt legyőzni magamban és visszamentem, de ő ott sem volt!
– idézi fel csalódottan Ferenc.
A séf mindent megpróbált, hogy megtalálja, de hiába. Már-már úgy tűnt, a történet itt véget ér… de az élet forgatókönyve még tartogatott egy csavart! Egy baráti ajánlás, egy új olasz étterem Budapesten, és egy spontán látogatás… Ferenc belépett az ajtón.
Volt talán egyetlen olaszos étterem a 80-as években, az volt a neve, hogy Korzó és valahol a belvárosban volt. Az étel nagyon finom volt. Mondom, látnom kell ezt a szakácsot. Egyébként azt hittem, ő sokkal idősebb. Olyan érett gasztronómiai technikák voltak a kezében. Bementem a konyhába és megláttam őt. Nyilván először nagyon mérges voltam. Mondom miért nem jöttél, amit megbeszéltünk. Azt mondta ott voltam, te nem voltál ott. Kiderült, hogy elnézte a dátumot. Egy teljes héttel. Megint megvártam és megint beszélgettünk. Reggel 9-ig sétáltunk. Ott eldöntöttem: már nem engedem el többet.
– Ferenc boldogan nézett rá Tündire a nosztalgia közben.
A találkozás után nem volt több kérdés. A két fiatal többé nem engedték el egymás kezét. Együtt építették fel karrierjüket, sikeres vendéglátóhelyeket vezettek, és hamar a budapesti gasztro élet meghatározó párosává váltak.
Hiába őszült meg a hajunk. Ugyanaz a láng ég, ugyanaz a szeretet, a szerelem és kiegészült a tisztelettel. De ez is megvolt, csak most ez erősebb: látom, hogy milyen családapa és a mai napig a lesi minden gondolatomat.
– emelte ki Tündi, hogy idő múlásával a szerelmük nem változott.
Most új fejezet kezdődött el! Volt éttermük a belvárosban, de a nyüzsgő bulinegyedet maguk mögött hagyva Ferenc és Tünde úgy döntöttek: visszatérnek a gyökerekhez. Megnyitották a meghitt, a családias hangulatú Rimon delit, ahol nemcsak az olasz és zsidó ízek, hanem a történetük szeretete is minden falatban ott van.
És hogy boldogok-e? A válasz egyszerű: határtalanul!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.