Ravenna, a bizánci mozaikok nyomában – A sötét középkor hanyatló aranykora

Ravenna neve sokak számára ismerősen cseng, de a legtöbben egyetlen okból látogatnak el ide: az 1500 éves, bizánci mozaikokkal díszített templomai miatt. Amíg a helyiek a mindennapi életüket élik, buszokkal érkező turisták lepik el az Adriai-tenger partjához közeli várost, hogy elmerüljenek az egykori nyugat-római birodalom fővárosának bizánci aranyban ragyogó dicsőségében.
Most hunyd be a szemed és képzeld el… Kr. u. 540-et írunk. Rómát kifosztották a vandálok, a vidéket barbárok lepik el, a Római Birodalom pedig ijesztően gyorsan hanyatlik. Ebbe a káoszba érkezik a keleti császár, I. Justinianus, aki rendet és stabilitást hoz – és a mozaikművészet iránti szeretetet. A Bizánci Birodalom legnyugatibb pilléreként Ravenna pislogó fény volt Európa sötét középkorában. Nem véletlenül adta Passuth László Nagy Theodorik királyról írt regényének a „Ravennába temették Rómát” címet, amely mindennél jobban kifejezi Ravenna ekkori tündöklését.
A pompás mozaikok teljes élvezetéhez érdemes távcsövet is magunkkal vinni, hogy a legapróbb részleteket is megcsodálhassuk. Csak ülj le egy padra, középre, és hagyd, hogy egy semmivel sem összehasonlítható spirituális világba repítsen a látvány.
Az egyik legcsodálatosabb építmény a Justinianus által építtetett San Vitale-bazilika. Az épület nyolcszögletű formája – amely tipikusan keleti stílus – tíz évvel később a konstantinápolyi Hagia Sophia templom építését is inspirálta. Bár már önmagában is lenyűgöző egy 1500 éves templom megtekintése, még izgalmasabb, ha az ragyogó márvány és üvegmozaikokkal van díszítve – minden egyes darab alig nagyobb egy körömnél. Az oltár fölött Krisztus az égből felügyeli a teremtést. Az oltártól balra, a földi dolgokat irányítva, I. Justinianus császár látható – glóriával és koronával is, ezzel is jelezve, hogy ő az egyház és az állam feje. A szemközti falon a felesége, Theodora szerepel. A korábbi konstantinápolyi revütáncosnő férjével együtt uralkodott pazar udvarukban.
A San Vitale-ban látható mozaikok a művészettörténet azon fordulópontján születtek, amikor az európai művészet a római stílusról a középkori stílusra váltott. Az oltár fölött Krisztus még szakálltalan, az ókori rómaiak módjára, de a közelben, egy boltívet díszítve, már a szakállas Jézus látható, ami a középkorra jellemző ábrázolás. Pedig mindkét jelenetet ugyanannak a generációnak a művészei alkották.
A szerény homlokzatú Galla Placidia mauzóleuma a legrégebbi – és sokak szerint a legszebb – mozaikokkal büszkélkedik Ravennában. A vékony alabástromablakokon beszűrődő kevés fény ragyogást és csillogást ad a kis szobát kitöltő, nagyon korai keresztény szimbólumoknak. A Justinianus előtti időkből származó mozaikok itt teljesen ógörög jellegűek. Még maga Jézus is aranyba és bíborba öltözött, mint egy bizánci császár.
Egy másik hely, ahol megcsodálhatjuk Ravenna csillogó mozaikjait, a Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, amelyet két hatalmas és csodálatosan megőrzött mozaik ékesít a hajó mindkét oldalán, az oszlopsor felett. Az apostolok, próféták és mártírok alakját megőrző apró színes üveg- és aranyfüst darabkák gyakorlatilag olyan ragyogóak és gyönyörűek, mint Justinianus idejében voltak.
Justinianus csúcsponttá tette Ravennát a civilizáció szempontjából. Kétszáz évvel később azonban a bizánciak is kirepültek, és Ravenna végül a múlt ködébe süllyedt, ezer éven át a történelem homályában maradva.
Ravenna ma egy bájos és elegáns, gyalogosan is kényelmesen bejárható város, ahol a helyiek előszeretettel teszik meg a „passeggiata”-t, az esti sétát a Piazza del Popolon. Itt találkozhatunk Dante sírjával, és olyan híres, vagy épp meghökkentő helyekkel is, mint Lord Byron egykori otthona, ahol a költő két eseménydús évet töltött, és a helyi forradalmárokkal is összejárt.
Az olasz konyhaművészet egyik fellegvára Emilia-Romagna, ahol a szívélyes ételek, a tészták és a lapos kenyerek dominálnak. Kóstold meg a Romagna-i Cappelletti-t, egy töltött tésztafajtát, amelyet friss raviggiolo sajttal töltenek, és vagy húsos ragù, vagy brodo (húsleves) szósszal tálalnak. A tenger közelsége miatt a tengeri ételek is népszerűek, különösen a Cozze di Marina (ravennai kikötői kagyló), amelyeket az Adriai-tengerből gyűjtenek. A fesztiválja júniusban kerül megrendezésre.
Az utcai ételek kedvelőinek kihagyhatatlan a piadina, egy vastagabb lepénykenyér, melyet különféle töltelékekkel fogyaszthatunk. Édesség terén sem kell csalódnunk: a Ravennino egy különleges tej- és étcsokoládé fenyőmaggal és sóval, a Caterine di Ravenna pedig egy citromhéjjal ízesített süti, amelyet november 25-én, Szent Katalin napján fogyasztanak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.