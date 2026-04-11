Ravenna, a bizánci mozaikok nyomában – A sötét középkor hanyatló aranykora

Ravenna neve sokak számára ismerősen cseng, de a legtöbben egyetlen okból látogatnak el ide: az 1500 éves, bizánci mozaikokkal díszített templomai miatt. Amíg a helyiek a mindennapi életüket élik, buszokkal érkező turisták lepik el az Adriai-tenger partjához közeli várost, hogy elmerüljenek az egykori nyugat-római birodalom fővárosának bizánci aranyban ragyogó dicsőségében.

Ravenna egyik ékköve, a San Vitale-bazilika, amelynek kora keresztény mozaikmunkái a világ legszebbjei közé tartoznak

Ravenna, az időtlen ragyogás

Most hunyd be a szemed és képzeld el… Kr. u. 540-et írunk. Rómát kifosztották a vandálok, a vidéket barbárok lepik el, a Római Birodalom pedig ijesztően gyorsan hanyatlik. Ebbe a káoszba érkezik a keleti császár, I. Justinianus, aki rendet és stabilitást hoz – és a mozaikművészet iránti szeretetet. A Bizánci Birodalom legnyugatibb pilléreként Ravenna pislogó fény volt Európa sötét középkorában. Nem véletlenül adta Passuth László Nagy Theodorik királyról írt regényének a „Ravennába temették Rómát” címet, amely mindennél jobban kifejezi Ravenna ekkori tündöklését.

Történelem és művészet találkozása

A pompás mozaikok teljes élvezetéhez érdemes távcsövet is magunkkal vinni, hogy a legapróbb részleteket is megcsodálhassuk. Csak ülj le egy padra, középre, és hagyd, hogy egy semmivel sem összehasonlítható spirituális világba repítsen a látvány.

A San Vitale-bazilika apszis mozaikja, középpontjában Krisztussal

Az egyik legcsodálatosabb építmény a Justinianus által építtetett San Vitale-bazilika. Az épület nyolcszögletű formája – amely tipikusan keleti stílus – tíz évvel később a konstantinápolyi Hagia Sophia templom építését is inspirálta. Bár már önmagában is lenyűgöző egy 1500 éves templom megtekintése, még izgalmasabb, ha az ragyogó márvány és üvegmozaikokkal van díszítve – minden egyes darab alig nagyobb egy körömnél. Az oltár fölött Krisztus az égből felügyeli a teremtést. Az oltártól balra, a földi dolgokat irányítva, I. Justinianus császár látható – glóriával és koronával is, ezzel is jelezve, hogy ő az egyház és az állam feje. A szemközti falon a felesége, Theodora szerepel. A korábbi konstantinápolyi revütáncosnő férjével együtt uralkodott pazar udvarukban.