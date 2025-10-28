Sokkoló adatok láttak napvilágot: hetente több mint 1,2 millió ember beszélget a ChatGPT-vel öngyilkosságról

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 08:25
A becslések szerint hetente mintegy 1,2 millió ember folytat olyan beszélgetést a ChatGPT-vel, amely arra utal, hogy öngyilkosságot terveznek.
Az adat a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI cégtől származik, amely közölte, hogy a felhasználók 0,15%-a küld olyan üzenetet, amely „egyértelmű jeleit mutatja az öngyilkosság megfontolásának vagy szándékának”.

AI, Mesterséges Intelligencia, Emberi kéz, Hologram
A ChatGPT-nek már több mint 800 millió heti aktív felhasználója van
Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

A hónap elején a vállalat vezérigazgatója, Sam Altman úgy becsülte, hogy a ChatGPT-nek már több mint 800 millió heti aktív felhasználója van.

Bár a techóriás célja, hogy a veszélyeztetett személyeket válságvonalakhoz irányítsa, elismerte, hogy „egyes ritka esetekben a modell nem a kívánt módon viselkedik ezekben az érzékeny helyzetekben”.

Az OpenAI több mint 1000 „nehéz, önsértéssel és öngyilkossággal kapcsolatos beszélgetést” elemzett legújabb modelljével, a GPT-5-tel, és megállapította, hogy az esetek 91%-ában megfelelt az „elvárt viselkedésnek”.

Ez azonban potenciálisan azt jelenti, hogy emberek tízezrei eshetnek áldozatul olyan mesterséges intelligencia által generált tartalmaknak, amelyek súlyosbíthatják mentális egészségi problémáikat.

A vállalat korábban már figyelmeztetett arra, hogy a felhasználók védelmére kialakított biztosítékok hosszabb beszélgetések során gyengülhetnek – és jelenleg is dolgoznak ennek kezelésén.

„A ChatGPT lehet, hogy helyesen irányít egy öngyilkosság-megelőző segélyvonalhoz, amikor valaki először említi a szándékát, de hosszabb időn át folytatott sok üzenetváltás után előfordulhat, hogy végül olyan választ ad, amely ellentétes a védelmi elveinkkel”

– magyarázta az OpenAI.

Az OpenAI blogbejegyzésében hozzátette:

„A mentális egészséggel kapcsolatos tünetek és az érzelmi megterhelés egyetemes jelenségek az emberi társadalmakban, és a felhasználóbázis növekedésével egyre több ChatGPT-beszélgetés érinti ezeket a helyzeteket is.”

Már történt tragédia a ChatGPT miatt

Egy gyászoló család nemrég pert indított az OpenAI ellen – azt állítva, hogy a ChatGPT tehető felelőssé 16 éves fiúk haláláért.

Adam Raine szülei szerint az eszköz „aktívan segítette fiukat az öngyilkossági módszerek feltérképezésében”, sőt felajánlotta, hogy segít búcsúlevelet írni a hozzátartozóinak.

A bírósági beadványok szerint a tinédzser néhány órával a halála előtt feltöltött egy fotót, amely feltehetően az öngyilkossági tervét ábrázolta – és amikor megkérdezte, hogy működne-e, a ChatGPT felajánlotta, hogy segít „továbbfejleszteni” azt.

A múlt héten a család frissítette a keresetet, és azzal vádolták az OpenAI-t, hogy a fiú 2024 áprilisi halála előtti hetekben gyengítette a rendszer önsértés elleni védelmi mechanizmusait.

A vállalat közleményében ezt írta: 

Legmélyebb együttérzésünket fejezzük ki a Raine családnak a felfoghatatlan veszteség miatt. A fiatalok jólléte kiemelt prioritás számunkra – a kiskorúakat különösen érzékeny helyzetekben erős védelem illeti meg.

– írja a Sky News.

Mindig van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

 

 

