Sokkoló adatok láttak napvilágot: hetente több mint 1,2 millió ember beszélget a ChatGPT-vel öngyilkosságról

Az adat a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI cégtől származik, amely közölte, hogy a felhasználók 0,15%-a küld olyan üzenetet, amely „egyértelmű jeleit mutatja az öngyilkosság megfontolásának vagy szándékának”.

A ChatGPT-nek már több mint 800 millió heti aktív felhasználója van

Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

A hónap elején a vállalat vezérigazgatója, Sam Altman úgy becsülte, hogy a ChatGPT-nek már több mint 800 millió heti aktív felhasználója van.

Bár a techóriás célja, hogy a veszélyeztetett személyeket válságvonalakhoz irányítsa, elismerte, hogy „egyes ritka esetekben a modell nem a kívánt módon viselkedik ezekben az érzékeny helyzetekben”.

Az OpenAI több mint 1000 „nehéz, önsértéssel és öngyilkossággal kapcsolatos beszélgetést” elemzett legújabb modelljével, a GPT-5-tel, és megállapította, hogy az esetek 91%-ában megfelelt az „elvárt viselkedésnek”.

Ez azonban potenciálisan azt jelenti, hogy emberek tízezrei eshetnek áldozatul olyan mesterséges intelligencia által generált tartalmaknak, amelyek súlyosbíthatják mentális egészségi problémáikat.

A vállalat korábban már figyelmeztetett arra, hogy a felhasználók védelmére kialakított biztosítékok hosszabb beszélgetések során gyengülhetnek – és jelenleg is dolgoznak ennek kezelésén.

„A ChatGPT lehet, hogy helyesen irányít egy öngyilkosság-megelőző segélyvonalhoz, amikor valaki először említi a szándékát, de hosszabb időn át folytatott sok üzenetváltás után előfordulhat, hogy végül olyan választ ad, amely ellentétes a védelmi elveinkkel”

– magyarázta az OpenAI.

Az OpenAI blogbejegyzésében hozzátette:

„A mentális egészséggel kapcsolatos tünetek és az érzelmi megterhelés egyetemes jelenségek az emberi társadalmakban, és a felhasználóbázis növekedésével egyre több ChatGPT-beszélgetés érinti ezeket a helyzeteket is.”

Már történt tragédia a ChatGPT miatt

Egy gyászoló család nemrég pert indított az OpenAI ellen – azt állítva, hogy a ChatGPT tehető felelőssé 16 éves fiúk haláláért.

Adam Raine szülei szerint az eszköz „aktívan segítette fiukat az öngyilkossági módszerek feltérképezésében”, sőt felajánlotta, hogy segít búcsúlevelet írni a hozzátartozóinak.