„Ült rajtam és fojtogatott” – Fitos Vera megrázó vallomása a pokolról és az újrakezdésről

A ma 38 éves, kiegyensúlyozott nő ránézésre egy sikeres művész: gyönyörűen rajzol, és szenvedélye a sütés. Ám a mosoly mögött olyan traumák húzódnak, amelyeket kevesen élnek túl. Vera élete már gyerekkorában kisiklott, amikor imádott nagyszülei halála után a magányba és az evésbe menekült. 17 évesen már 145 kilót nyomott, a kortársai pedig kíméletlenül gyötörték. A folyamatos bántalmazás és a „dagadék” jelzők elől az antidepresszánsok világába menekült, amely egy tízéves gyógyszerfüggőséghez vezetett.

Fitos Vera igazi művész, aki lerajzolja élete legszörnyűbb és legszebb pillanatait. Kiút a bántalmazásból és a szerhasználatból

Vera megrázó története a bántalmazásról és a szerhasználatról

Azonban az igazi lejtő 27 évesen kezdődött egy pohár pezsgővel, amibe tudta nélkül drogot kevertek. Ekkor ismerte meg azt a férfit, aki az „ötéves borzalmat” hozta az életébe. A naiv, szeretetre éhes Vera azonnal beleesett a dílerként és lányfuttatóként dolgozó férfiba, aki kezdetben bókokkal halmozta el, majd módszeresen tönkretette.

A férfi nemcsak anyagilag fosztotta ki – hiteleket vetetett fel vele, amíg Vera mindent elveszített –, hanem fizikailag is sanyargatta. Vera a kábítószerek hatására három hónap alatt 50 kilót fogyott, de a külvilág számára láthatatlan maradt az a horror, ami a négy fal között zajlott.

Lekerültem a földre, de még csak fájdalmat sem éreztem. Nekiestem a szekrénynek, majd rákerültem az ágyra, és annyi maradt meg nagyon erősen, hogy ül rajtam, fojtogat, és az utolsó leheletemmel szusszanom ki, hogy engedj el, mert meg fogok halni, engedj el, mert megfojtasz

– emlékszik vissza Vera a legszörnyűbb percekre. A döbbenetes az, hogy a verés után Vera kért bocsánatot térden állva. A függőség és a manipuláció olyan mély volt, hogy még a véres haj és a fojtogatás nyomai láttán is felmentette támadóját.

Egy férfi hozzád nyúl, és megver... de hát akkor is, felmentettem. Azt hittem, biztos szeret, és én provokáltam ki.

A mélypont akkor jött el, amikor már az autóban laktak, és a férfi felvetette: Vera álljon be prostituáltnak, hogy finanszírozni tudják a napi drogadagjukat. Egy fagyos éjszakán, a falu szélén parkolva tért magához:

Úristen, mi ez? Ebből elég!

– gondolta. Ekkor volt az utolsó eset, amikor a férfi kezet emelt rá, de Vera megfogta a csuklóját, és azt mondta:

Soha többet nem ütsz meg, és takarodj az életemből!

Vera 11 hónapot töltött rehabilitáción, ahol Krisztu Gábor mentora segítségével nemcsak a függőségét győzte le, hanem visszakapta önbecsülését is. Ma már ő segít másoknak, rehabon dolgozik, és büszke arra, hogy öt éve tiszta. Bár a múlt sebei, a majdnem halálos bántalmazás emléke örökre vele maradnak, ma már a saját útját járja, és művészetével gyógyítja a lelkét.